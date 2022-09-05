تغريدة مثيرة.. الشهري يتضامن مع كريري ضد سالم والبليهِيْ

أعرب الإعلامي الرياضي مبارك الشهري عَنّْ استيائه من سلوك ثنائي الهلال علي البلاحي وسالم الدوسري مع سعود كريري مدير الفريق.

غضب النجم سالم الدوسري من المدرب الأرجنتيني رامون دياز، بعد استبداله فِيْ الدقيقة 72 من مباراة الفريق الأولى لكرة القدم فِيْ الهلال، ضد الفتح.

فِيْ الوقت نفسه، قام سالم الدوسري بمد يد سعود كريري، حيث حاول مدير الكرة تهدئة اللاعب أثناء مغادرته الملعب.

لم تكن هذه القضية الأولى مع كريري، إذ سبق أن فعلها علي البلاحي مع مدير كرة القدم بنادي الهلال، بعد مباراة الفوز فِيْ أكتوبر 2022.

كان سعود كريري يطارد علي البليحي ويحاول التحدث معه، لكن الأخير قال له أن يسكت وتركه وذهب بعيدًا، فشد كريري يده وأوقفه بالقوة، ليبدأ جدالًا حادًا للغاية مع المدافع. . ، ثم ادفعها بقوة.

وعبر مبارك الشهري عَنّْ تضامنه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، اليوم الاثنين، مع هاشتاغ “كلنا كريري”.

وكتب الصحفِيْ النصراوي “لا أتمنى أن يعامل نجم عالمي فاضل مثل سعود كريري بهذه الطريقة.