تغريدة مثيرة.. “ظلم الهلال عدالة لإخفاء الدلال التحكيمي للنصر”

واستشهد الناقد الرياضي عبد العزيز الزلال بمقطع فِيْديو قديم من ديربي الهلال والنصر، ليثبت انتشار ما وصفه بـ “كذبة” لسنوات عديدة فِيْ رياضات الشارع، حول تعاطف الحكَمْ مع البلوز. . على حساب الأصفر.

الهلال والنصر من أكبر الأندية فِيْ المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وآسيا، وجميع الأندية تخشى القائد والعالم، ومنذ القدم، وبينهما منافسة شرسة داخل و خارج الملعب.

ونشر عبدالعزيز الزلال عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فِيْديو يسلط الضوء على سقوط سامي الجابر بعد عرقلة واضحة من قبل مدافع النصر داخل منطقة الجزاء، ولم يفعل الحكَمْ. احسب أي شيء لصالح الهلال.

كتب عبد العزيز الزلال “الجماهِيْر تعتقد أن ظلم الهلال عدل لهم، لكن الحَقيْقَة أنهم نشروا كذبة (اللوبي الأزرق) لسنوات عديدة لإخفاء أدلة التحكيم التي يتمتعون بها”.

وتابع الصحفِيْ الرياضي “الهلال هُو الفريق الذي تعرض لأكبر عدد من الأخطاء التحكيمية. الأمر واضح للأسطورة سامي الجابر، وهُو لم يحسب”.

من ناحية أخرى، يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الهلال لمواجهة التعاون، فِيْما يستضيف النصر الاتحاد فِيْ بطولة المملكة كلاسيك، مساء الأحد 2 أكتوبر، فِيْ خامس يوم روشان السعودي. موسم الدوري 2022-2023.

ويسعى الهلال للحفاظ على لقب الدوري السعودي للمحترفِيْن، فِيْما يسعى النصر لكسر احتكار القائد للبطولة، بعد صفقات كبيرة أبرمتها إدارة الترفِيْه لعائلة معمر خلال موسم ميركاتو الصيفِيْ.

ويتصدر فريق الهلال ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 12 نقطة فِيْ أربع مباريات ولم تستقبل شباكه أي هدف، بينما يحتل النصر المركز الرابع برصيد 9 نقاط بنتيجة 4 مباريات وفاز بثلاث وخسر واحدة.