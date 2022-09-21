تغريدة مثيرة للجدل.. عَنّْ “التأثير السلبي” للاعبين الأجانب بالدوري

أشار الإعلامي الرياضي سامي اليوسف، صباح اليوم الأربعاء، إلَّى مساوئ قرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب فِيْ دوري المحترفِيْن السعودي.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قرر زيادة عدد اللاعبين المحترفِيْن الأجانب إلَّى ثمانية بدلاً من سبعة، على أن تشمل قائمة المباريات فِيْ الموسم المقبل 7 لاعبين كحد أقصى، بينما يمكن أن تضم الأندية الجميع من موسم 2023-2024. لاعبين فِيْ المباراة.

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ساخرا يعلق الفراج على تخوف الاتحاد من الحكومة المحلية من الانتصار.

وكتب سامي اليوسف عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، “يجب أن يعود عدد اللاعبين الأجانب إلَّى ما كان عليه من قبل بـ 4 لاعبين فِيْ كل فريق”.

وتابع الإعلامي الرياضي “ما نراه اليوم من وجود 8 لاعبين أجانب لكل فريق أضر بالفريق، بعد أن حرم الفرصة أمام المواهب السعودية الشابة”.

ونقل سامي اليوسف عَنّْ حديثة قوله “كدليل على كثرة المواهب الصاعدة التي توزعها أنديتهم كل عام على الأندية الأقل مرتبة، لعدم وجود فرصة لهم، فِيْفقدون فرصة التفاعل مع القمة. “. لاعبين ومدربين مؤهلين.

وختم الصحفِيْ رسالته للقائمين على الكرة “الأجانب الثمانية هم تدمير للكرة السعودية على المدى المتوسط ​​والبعيد”.

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أثارت تغريدة الصحفِيْ سامي اليوسف جدلاً فِيْ الشارع الرياضي السعودي، حيث علق كثيرون بأن البطولات الكبرى مثل الدوري الإنجليزي والإيطالي والإسباني مليئة باللاعبين الأجانب، مما يحسن المنافسة بشكل عام، ويصب فِيْ مصلحة الجميع. الدوري والأندية بالإضافة إلَّى استفادة المنتخبات الوطنية.