تغير المناخ.. “كرة نار” تهدد سلاسل الإمدادات العالمية

تم إغلاق المصانع الصينية مرة أخرى فِيْ أواخر أغسطس، وهُو أمر متكرر فِيْ دولة فرضت عمليات إغلاق متقطعة لمكافحة فِيْروس كورونا.

لكن هذه المرة، لم يكن الجاني هُو الوباء. بدلاً من ذلك، أدى الجفاف القياسي إلَّى شل النشاط الاقتصادي فِيْ جميع أنحاء جنوب غرب الصين، مما أدى إلَّى تجميد سلاسل التوريد الدولية للسيارات والإلكترونيات وغيرها من السلع التي تعطلت بشكل روتيني على مدار السنوات الثلاث. ماضي.

قد تصبح حالات الانقطاع هذه أكثر تواترًا قريبًا بالنسبة للشركات التي تصدر قطع غيار ومنتجات من جميع أنحاء العالم، حيث يستمر تغير المناخ، والظواهر الجوية الشديدة التي تصاحبها، فِيْ تعطيل نظام التسليم العالمي للسلع بطرق لا يمكن التنبؤ بها إلَّى حد كبير.

لا يزال الكثير غير معروف حول مدى تأثير الاحتباس الحراري السريع على الزراعة والنشاط الاقتصادي والتجارة فِيْ العقود القادمة.

لكن أحد الاتجاهات الواضحة هُو أن الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والأعاصير وحرائق الغابات أصبحت أكثر تواتراً وتتكشف فِيْ مواقع أكثر.

بالإضافة إلَّى الإصابات والإصابات والوفِيْات، من المرجح أن تتسبب هذه الكوارث فِيْ حدوث فوضى متفرقة فِيْ سلاسل التوريد العالمية، مما يؤدي إلَّى تفاقم النقص وتأخر التسليم وارتفاع الأسعار الذي يحبط الشركات والمستهلكين.

نافذة على ما يمكن أن يفعله المناخ

قال كايل مينج، الأستاذ المشارك فِيْ كلية برين لعلوم البيئة والإدارة وقسم الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا فِيْ لوس أنجلوس، فِيْ تعليقات نقلتها صحيفة نيويورك تايمز “ما مررنا به للتو مع كوفِيْد هُو نافذة على ما يمكن أن يفعله المناخ”.

سلاسل التوريد التي امتدت حول العالم فِيْ العقود الأخيرة عبارة عَنّْ دراسات حول الكفاءة الحديثة ومنتجات مثل الإلكترونيات والمواد الكيميائية والمواد الغذائية عبر القارات والمحيطات بتكاليف أرخص من أي وقت مضى.

لكن هذه الشبكات أثبتت هشاشتها، أولاً خلال الوباء ثم بعد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تكافح الشركات للحصول على سلعها وسط إغلاق المصانع والموانئ.

كَمْا كان للجفاف فِيْ جنوب غرب الصين تأثير مضاعف على الشركات العالمية. لقد خفضت بشكل كبير إنتاج الطاقة الكهرومائية فِيْ المنطقة، الأمر الذي تطلب انقطاع التيار الكهربائي فِيْ المصانع وازدحام سلاسل التوريد للإلكترونيات وقطع غيار السيارات وغيرها من السلع.

على سبيل المثال، قامت فولكس فاجن وتويوتا بتقليص الإنتاج فِيْ المصانع القريبة فِيْ الصين، كَمْا فعلت شركة فوكسكون التي تصنع الإلكترونيات، وشركة كاتيل، وهِيْ شركة لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.

انخفض نهر اليانغتسي، الذي يقسم الصين، إلَّى درجة أن السفن البحرية التي تمر فِيْ مساره العلوي من الصيف الممطر إلَّى أوائل الشتاء لم تعد قادرة على الإبحار.

اضطرت الشركات إلَّى التدافع لتأمين الشاحنات لنقل بضائعها إلَّى الموانئ الصينية، بينما كان مستوردو الأغذية فِيْ الصين يبحثون عَنّْ المزيد من الشاحنات والقطارات لنقل حمولتهم إلَّى الداخل.

تسببت الحرارة والجفاف فِيْ ذبول العديد من الخضروات فِيْ جنوب غرب الصين، مما تسبب فِيْ مضاعفة الأسعار تقريبًا ورفع أسعار اللحوم.

سمحت الأمطار الأخيرة بإعادة الكهرباء مؤقتًا إلَّى المنازل والشركات فِيْ غرب الصين ؛ لكن الجفاف مستمر فِيْ معظم أنحاء وسط وغرب الصين، ولا تزال الخزانات عَنّْد ثلث مستواها الطبيعي.

الحرارة والدمار

تسببت موجة الحر فِيْ كاليفورنيا فِيْ ارتفاع درجات الحرارة إلَّى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مما يجعل من الصعب مكافحة حرائق الغابات المشتعلة فِيْ أجزاء مختلفة من الولاية.

يشير الجفاف الذي أعاق النشاط الاقتصادي فِيْ الصين إلَّى الطرق التي يمكن أن يؤدي بها تغير المناخ إلَّى زيادة تعطيل نظام التسليم العالمي للسلع.

كَمْا تركت أزمة المياه البنية التحتية المتهالكة ونقص الاستثمار فِيْ العديد من المدن الأمريكية، وأنظمة المياه فِيْ حالة يرثى لها. والآن تقودهم الفِيْضانات والصدمات المناخية إلَّى الفشل.

أيضا، الفِيْضانات فِيْ جنوب آسيا وسط موسم رياح موسمية لا هُوادة فِيْها، دمرت الفِيْضانات القاتلة باكستان وغمرت بنغالورو، وادي السيليكون فِيْ الهند.