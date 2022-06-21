تغيير الاي بي ويندوز 7 للكمبيوتر بالخطوات وكيفية تثبيت IP في Windows

تغيير ip windows 7 من الإجراءات التي يتخذها الكثير من الأشخاص لحماية خصوصيتهم ، حتى يتمكنوا من التصفح دون إشراف ، بالإضافة إلى زيارة مواقع الويب المختلفة ، وإذا كنت تبحث عن طرق لتغيير IP Windows 7 بسهولة ، حتى لو كنت مبتدئًا وليس المحترفين ، كل ما عليك فعله هو اتباع الأسطر القليلة التالية في هذه المقالة ، بالإضافة إلى معرفة ما هو IP وكيفية تثبيت IP في Windows.

تغيير ip windows 7

يتم تعيين عناوين جهاز التوجيه من خلال استخدام بروتوكول يعرف ببروتوكول تكوين IP ، وهو الطريقة الأساسية لأجهزة اتصال الشبكة ، ويمكن تغيير عنوان IP الخاص بنظام التشغيل Windows 7 بسهولة بخطوات بسيطة وثابتة ، والتي تمت الموافقة عليها من قبل الخبراء وهي كما يتبع:-

يتم الضغط على Windows W حتى تفتح نافذة RUN.

ثم اكتب اتصالات الشبكة في الحقل الفارغ.

ثم اضغط على ncpa.cpl ، ثم اضغط على Enter.

في الخطوة الثانية ، ستفتح نافذة Network Connections (اتصالات الشبكة) ، ثم انقر بزر الماوس الأيمن على المحول الصلب.

ثم حدد خصائص IP.

الآن تم تحديد Internet Protocol Version 4 (TCP / IPv4) من خصائص IP.

يجب كتابة عنوان IP الذي سيتم استخدامه ، مع التأكد من توافقه مع البوابة الافتراضية ومطابقته لإعداد الشبكة الرئيسية.

ثم اكتب عناوين الخادم المفضل والبديل.

في الخطوة الأخيرة ، يجب النقر فوق خيار الاختيار المتاح في قائمة الإعدادات في DNS الجديد بحيث تتم تجربة عنوان IP الجديد بمجرد الضغط على الزر “موافق”.

ثم انقر فوق نافذة خصائص محول الشبكة.

ما هو EP

إذا قمت بالاتصال بالإنترنت ، سواء عن طريق الهاتف أو من خلال جهاز كمبيوتر ، فلديك بالتأكيد عنوان بروتوكول يُعرف باسم (IP) ، ويقصد بـ (بروتوكول الإنترنت) مجموعة من الأرقام الفريدة والمختلفة ، حيث يأتي كل (IP) مع أرقام مختلفة ، فهذه الأرقام مجتمعة مع النقاط تحدد الجهاز وموقعه ومكان المنزل ويمكن لجميع الأشخاص التواصل من خلاله.

نموذج (IP) هو كما يلي 104.26.13.163 بحيث تلجأ إليه السلطات والهيئات لمعرفة الأماكن وأسماء المدن والرمز البريدي واسم الدولة والمنطقة الزمنية وأشياء أخرى كثيرة ، وإذا كنت تتساءل عن ( IP) يمكنك اتباع هذه الخطوات: –

الضغط على Windows + R.

ثم CMD ثم أدخل الأمر ipconfig

سيظهر عنوان IP الخاص بك على الفور.

كيفية تغيير DNS في Windows 7

أيضًا ، من المهام الضرورية التي يتطلع البعض لمعرفة كيفية القيام بها هي تغيير DNS في Windows 7 ، وهو ما قد يحتاجه البعض ، وللتسجيل فهو أحد الإجراءات الأساسية التي تلجأ إليها شركات الاتصالات عند الاتصال بالشبكة الجودة رديئة ويمكن تغييرها باتباع الخطوات التالية: –

انتقل إلى لوحة التحكم بالضغط على زر ابدأ.

بعد فتح نافذة لوحة التحكم ، انقر فوق عرض حالة الشبكة ومهامها.

يمكن العثور عليها تحت اسم Network and Sharing Center.

بعد النقر فوق Local Area Connection ، يتم تحديد Network and Sharing Center (مركز الشبكة والمشاركة).

ثم افتح الخصائص في نافذة أخرى من خلال النقر على خصائص اتصال المنطقة المحلية.

ثم اختر Internet Protocol version 4 (TCP / IPv4).

ستظهر مربعات مع نافذة DNS. يتم استخدام عناوين الخادم. اختر المفضل أو الآخر. يتم إعادة تعيين DNS إذا لم يفتح الموقع المحظور. تتم تجربة أخرى حتى يتم إدخال المناسب.

في الخطوة الأخيرة ، اضغط على “موافق”.

في نهاية مقالنا اليوم ، نود أن نقدم لك ما تبحث عنه بالضبط حول طرق تغيير IP Windows 7 ، ونود توضيح شيء مهم وهو عدم الضغط على أي خيار لم تكن متأكدًا من أنك ستساعدك في ما تحتاجه ، لأن هذا سيؤدي إلى بعض الأخطاء الأخرى التي لا غنى عنها.