تغيير الصوت أثناء المكالمة و التعرف على برامج تغيير الصوت أثناء المكالمة ،من اشهر وابرز البرامج المنتشرة في العالم البرنامج الذي يوفر لك الاستطاعة للاستمتاع بالمرح والمقالب التي تفعلها بالأصدقاء بتغيير صوتك اثناء المكالمة، إذ باتت تلك الاقسام من التطبيقات أكثر شهرة ما الباحثين عن التسلية لما تقدمه من إثارة عبر استعمال مجموعة كبيرة من الأصوات المختلفة كالتحول إلى أصوات مضحكة كالهليوم.

قم بتغيير الصوت أثناء المكالمة

قد يرغب بعض الأشخاص في تغيير الصوت أثناء المكالمة لأسباب ترفيهية حيث قد يرغبون في قضاء وقت ممتع مع الأصدقاء والقيام ببعض المقالب.

بينما قد يكون لدى الآخرين سبب أقوى للتعامل مع المكالمات غير المرغوب فيها من أرقام غير معروفة.

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ما هي برامج تغيير الصوت اثناء المكالمة

هناك العديد من البرامج المستخدمة لتغيير الصوت أثناء المكالمة والتي سنتعرف عليها.

1. مبدل صوت المكالمة

يعد برنامج Call Voice Changer من أشهر البرامج والتطبيقات المستخدمة في مجال تغيير الأصوات، حيث يتيح للمستخدم إجراء المكالمات وتغيير الأصوات في نفس الوقت، بالإضافة إلى إمكانية إضافة بعض المؤثرات الصوتية في مكالمة.

يعمل البرنامج بسهولة على أنظمة أندرويد و IOS وهو مجاني لمدة دقيقتين لاختبار الخدمة ومن ثم الخدمة حيث يتم الدفع.

يمكن تحميل التطبيق بسهولة من خلال الرابط التالي



للتعرف على البرنامج قم بتحميل التطبيق من الرابط السابق ومن الشاشة الرئيسية للبرنامج قم بالضغط على زر المحاكاة التجريبية والتعرف على المميزات التي يوفرها التطبيق بالإضافة إلى جميع المؤثرات الصوتية التي يمكن تمت إضافته إلى المكالمة.

كما يوفر لك البرنامج إمكانية التحكم في نبرة الصوت سواء كانت عالية أو منخفضة، ويمكنك اختيار زر عادي للحصول على الصوت الحقيقي.

هناك أيضًا مؤثرات صوتية رائعة مثل البكاء والضحك وأصوات الحيوانات مثل نباح الكلاب والقطط.

بالإضافة إلى المؤثرات الصوتية المختلفة مثل صفارات الإنذار لسيارة الشرطة والإسعاف وغيرها، وصوت الجرس وصوت الهاتف.

يمكن استخدام التطبيق بسهولة من خلال النقر على الرقم المراد الاتصال به أو اختيار الرقم من دفتر الهاتف ثم البدء في اختيار الأصوات المختلفة.

2. مغير صوت زائد

يوفر هذا البرنامج أيضًا ميزة لتغيير الصوت للمستخدمين ويمكن استخدامه بسهولة.

اكتب الرقم الذي تريد الاتصال به واختر المؤثر الصوتي الذي تريد استخدامه.

كما توجد ميزة لتسجيل المكالمة أو عدم تسجيلها، ثم الضغط على زر الاتصال.

يمكن تحميل التطبيق بسهولة من خلال الرابط التالي

3. spoofapp

يتيح التطبيق أيضًا إمكانية تغيير الصوت أثناء المكالمة وإضافة مؤثرات صوتية.

أدخل رقم هاتفك المحمول وعنوان بريدك الإلكتروني، وانقر فوق قبول الشروط والأحكام، واختر الإصدار التجريبي المجاني للبرنامج، وحدد الرقم الذي ترغب في التواصل معه من خلال قائمة هاتفك.

اختر المؤثر الصوتي الذي تريده، سواء كان صوت الرجل، أو صوت المرأة، أو صوت الطفل.

يوجد امكانية تسجيل المكالمة في البرنامج لكن يجب ان تتعرف على شروط التسجيل قبل إجرائها.

ثم قم بإجراء المكالمة ولكن اعلم أن هذا البرنامج مجاني لأول 6 دقائق فقط وبعد ذلك ستحتاج إلى شراء المزيد من الدقائق.

يمكن تحميل البرنامج من خلال الرابط التالي

4. تطبيق VoiceFX

إنه تطبيق مغير ومسجل صوت قوي آخر لتغيير صوتك وموسيقاك باستخدام المؤثرات الصوتية حيث يتيح لك تسجيل صوتك بتأثيرات صوتية ومشاركتها مع أصدقائك.

يتيح لك التطبيق حفظ ومشاركة الأصوات بتنسيق mp3.

اضبط الصوت كنغمة رنين.

تشغيل مباشر للميكروفون وتغيير صوتي مباشر.

كما يسمح بتسجيل الصوت وتعديله باستخدام المؤثرات الصوتية.

يمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي

قامت الكثير من التطبيقات والبرامج المتواجدة على جول بلاي من التنافس والقتال من اجل المميزات التي تساعد بشكل أساسي في تبديل نبرة صوتك من خلال المكالمات أو تلك التي تسجلها وتقوم باللعب بإعدادات الصوت بها و عليها ومن ثم تشاركها فيما بعد مع الأصدقاء أو عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة نسأل الله لكم التوفيق في كل الامور.