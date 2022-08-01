تغيير الصورة على منصة أبشر وطريقة تغيير الاسم المسجل خطأ

إذا كنت مقيمًا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، فبالطبع لديك حساب نشط من خلال منصة أبشر الإلكترونية، مما يساعد على تحقيق العديد من الاهتمامات، ولكل حساب صورة شخصية للفرد ؛ ومع ذلك، يحتاج بعض الأشخاص إلى تغيير الصورة على منصة أبشر، وهذا ما نقدمه لك بالخطوات من خلال السطور التالية من المقال لتسهِيْل الأمر عليك.

قم بتغيير الصورة على منصة أبشر

تغيير صورة الملف الشخصي لحساب الفرد على منصة أبشر أمر سهل للغاية ؛ لذلك نقدم لك بعض الخطوات التي عليك اتباعها للحصول على صورة جديدة، وهذه هِيْ الخطوات أدناه

يجب عليك تسجيل الدخول إلى منصة أبشر بعد كتابة كلمة المرور والاسم على الصفحة.

اختر الخدمات عبر الإنترنت أو الخدمات الإلكترونية من القوائم.

انتقل إلى خدمات الهُوية الوطنية على منصة أبشر.

اتبع كلمة تغيير الصورة.

اختر الصورة المناسبة واضغط عليها للتحميل.

انقر فوق الزر “حفظ الصورة” وسيتم التنزيل.

كيفِيْة تغيير الاسم على منصة أبشر

كَمْا يمكنك تغيير اسمك من خلال المنصة كالتالي

بعد تسجيل الدخول إلى النظام الأساسي، تحتاج إلى كتابة الرمز الذي يظهر على الشاشة.

انقر فوق مركز الرسائل والخدمة وحدد إرسال طلب تغيير الاسم.

أشارت المنصة إلى بعض الشُروطْ لتغيير الاسم، رغم عدم وجود أسماء غير محظورة على المنصة، ومنها ما يلي

لا تغير الأسماء إلى أسماء مركبة. أن يكون الاسم اسمًا شرعيًا. المنصة ترفض الأسماء غير القانونية مثل عبد النبي.

خدمات منصة أبشر

هناك العديد من الخدمات المقدمة للأفراد من خلال أبشر، ومنها ما يلي

يمكنك تسجيل المواليد الجدد.

اصدار قيد عائلة القاصر وتسجيل بياناته وشهادة ميلاده.

إصدار وتجديد تأشيرة جواز السفر من خلال المنصة.

احصل على شهادات الميلاد بسهُولة من خلال المنصة.

فِيْ نهاية الموبايل بالحديث عن تغيير الصورة على منصة أبشر، نوضح لك كيفِيْة القيام بذلك، وشرح شُروطْ تغيير الاسم، ونقدم لك أهم الخدمات التي توفرها المنصة لتوفِيْر الكثير من الوقت للناس فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، والإنجاز الفوري لها.