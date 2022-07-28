تغيير المهنة في الأحوال المدنية بـ3 خطوات

وأكدت الأحوال المدنية طريقة تغيير المهنة حسب تطور حالة الشخص سواء عند الالتحاق بالوظيفة أو ترك العمل بسبب التقاعد أو تغيير المهنة.

خطوات لتغيير التصنيف

قال حساب خدمة المستفيد رداً على معلم يريد تغيير مهنته من مدرس إلى مدرس متقاعد أنه يجب القيام بما يلي

يجب عليك الذهاب إلى أقرب مكتب لتغيير المهنة. إحضار قرار الانسحاب أو كتاب من الهيئة. وأكدت خدمة المستفيدين أنه ليس من الضروري حجز موعد للحصول على هذه الخدمة.

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة

من ناحية أخرى، تقدم الوحدات المتنقلة للحالة الزواجية خدماتها للرجال والنساء في (10) محليات بالمملكة، ضمن مبادرة “نأتي إليكم” التي تنفذها وزارة الداخلية جهاز الأحوال المدنية للقطاع العام. والوكالات الخاصة ومبادرة “موجودين” لخدمة المحافظات والمراكز والقرى النائية.

بدأت منذ يومين وحدات الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة عسير بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز وادي بن هشبل بمحافظة خميس مشيط. ثم انتقلوا يوم الأربعاء إلى الكلية التقنية بمحافظة بيشة، وللرجال في مركز وادي الحياة بمحافظة سراة عبيدة لمدة يومين عن كل موقع، يقدم اليوم الخميس خدماته في مكتب الوزارة العام بخميس. محافظة مشيط ليوم واحد.

كما تقدم وحدات الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة الباحة خدماتها للرجال والنساء في مركز البراح بمحافظة المندق، وللنساء في مركز تعليم السائقين بمنطقة الباحة لمدة ثلاثة أيام لكل منهما.