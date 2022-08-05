فاجأت مواقع التواصل الاجتماعي الشهِيْرة ومدونة الفِيْديو السعودية رهف القحطاني متابعيها بإطلالة جديدة ظهرت فِيْها بميزات مختلفة تمامًا وشفتين أكثر تورمًا.

تبنت القحطاني إطلالة “غير رسمية” من سروال أسود طويل وقميص أسود بأربطة سباغيتي، وكانت حريصة على تعزيز جمالها، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت قد خضعت لعملية تجميل.

تباينت ردود أفعال الجمهُور على المظهر الجديد للمدونة السعودية الشهِيْرة المسماة “Flavored”، حيث رأى المتابعون أنها خضعت لبعض التجميل، بينما رأى آخرون أن الفلاتر التي توفرها تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة هِيْ سبب المظهر الجديد. القحطاني.

وكان النجم السعودي قد تحدث فِيْ وقت سابق عَنّْ المقطع الذي وصل إليه خلال رحلته إلَّى جزر المالديف مع مواطنه مروج الرحيلي، وتسبب فِيْ تغريمهما من قبل هِيْئة إعلام المملكة.

وكشفت القحطاني، فِيْ بث مباشر على تيك توك، لأول مرة، عَنّْ بعض تفاصيل رحلتها المثيرة للجدل، مؤكدة أن سبب اختيارها مروج الرحيلي للسفر معها هُو قلة إرادة أفراد عائلتها. لتظهر معها. على Snapchat، لذلك قرر إحضار شخص آخر.

قال القحطاني إنه أراد إنشاء محتوى لها ثم قرر السفر، لذلك اختار مروج الرحيلي للظهُور معًا على Snapchat لتصوير مذكراته.

وأكد أن هدفه بالكامل كان إنشاء محتوى للمعجبين ؛ الأمر الذي دفعها إلَّى الاستيقاظ مبكرًا من الساعة 8 إلَّى الساعة 12، أثناء وجودها فِيْ جزر المالديف، لتوثيق الرحلة مع مروج.

وأوضحت القحطاني أنها لا تعرف سبب الإساءة إليها بعد معاقبة مقطع الفِيْديو المتداول لها ومروج الرحيلي، رغم أنه لم يقصد الإساءة، بحسب تصريحاته.

بدورها علقت الفاشية السعودية المروجة الرحيلي على الأزمة التي سببتها مع صديقتها أثناء تواجدهما فِيْ جزر المالديف، مما أدى إلَّى معاقبتهم بغرامات مالية.

وظهرت الرحيلي فِيْ مقطع فِيْديو جديد لتصحيح الأمور، موضحة أنه لا علاقة لها بهذا الكليب وأنه لم يأت من حساباتها.

فرضت الهِيْئة العامة للإعلام المرئي والمسموع فِيْ المملكة العربية السعودية غرامة قدرها 400 ألف ريال سعودي، أو ما يقرب من (106 ألف دولار أمريكي)، على النجمتين رهف القحطاني ومروج الرحيلي، بتهمة إهانة المالديف.