تغيير وزير التربية والتعليم هل تمت إقالة طارق شوقى رسميا ، دار الحديث كثيرا عن طارق شوقي وزير التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية، وحيث كان هناك حديثًا حول اقالته لاجراء تعديل وزاري في دائرة التربية والتعليم ومن المتوقع أن يُال طارق شوقي ويخلفه النائب التابع له رضا حجازي، وقد تم نشر هذا الخبر في في الجريدة الرسمية بالوزارة عام 2021م بتولي الدكتور عبد الغفار وزير التعليم والبحث العلمي القيام بأعمال وزارة الصحة بالاضافة لعلمله الحالي.

من هو طارق شوقي

طارق شوقي وهو الوزير الحالي لوزارة التربية والتعليم العالي في مصر، تولى منصب الوزارة عام 1990م وكان خريجا من جامعة براون بعد ان انهى درجة البكالوريس في جامعة القاهرة، وهو استاذ جامعي مُحاضر، ولد طارق شوقي في الثاني عشر من شهر يونيو 1957م وتولى منصب الوزارة بعد أن اتم دراسته من جامعة براون وبعد تدريسه كمحاضر جامعي.

هل تمت إقالة طارق شوقي رسميا

اقالة أي وزير يكون بخطاب رئاسي من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمام مرأى الجميع وبالحديث عن طارق شوقي فإنه تم نفي الخبر المتداول على الفيس بوك حول اقالة وزير التربية والتعليم طارق شوقي وكان خبرًا كاذبًا انه سيتم اقالته ولن يكون مصدر الإقالة موثوق الا بخطاب ومرسوم من الرئيس السيسي.

السيرة الذاتية لطارق شوقي

السيرة الذاتية لطارق شوقي هي حياته الخاصة من مولده الى توليه المناصب وغيرها من الأمور المتعلقة بحياته وهي كالتالي

الاسم بالكامل: طارق جلال شوقي.

تاريخ الميلاد: 19/5/1957.

مكان الولادة: مصر.

الجنسية: مصري.

العمر: 56 عام.

الدراسة: دكتوراه في جامعة براون.

المهنة: وزير التربية والتعليم.

من هو وزير التربية والتعليم في مصر 2022

وزير التربية والتعليم في وقتنا الحالي هو الدكتور طارق جلال شوقي والذي تولى مسؤولية الوزارة، وبالإشارة الى الخبر الذي يقول أنه تم اقالته وتولي الدكتور النائب وزريًا خلفًا له فهذه اشاعات مغرضة تنتشر بكثرة هذه الآونة.

وزير التربية والتعليم طارق شوقي هو من أحد أبرز الشخصيات التي تولت وزارة التربية والتعليم في مصر، بذل جهودًا كبيرة في تولي العملية التعليمية ومواصلة التقدم ومواكبة العالم في رفع المستوى التعليمي، ولا ننكر هذه الدور في وضع ثروة قومية للمصرين وهي العلم ومقداره.