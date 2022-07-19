تفاؤل وإيجابية بعد إعلان نتائج التحصيلي

وأقيمت التهاني والبركات على الطلاب والطالبات بعد إعلان نتائج التحصيل، وسط حالة من التفاؤل بمستقبل الطلاب والطالبات في المملكة بعد إعلان النتائج.

ومن خلال هاشتاغ “نتائج الإنجاز”، تدفقت التغريدات لتهنئة الطلاب والطالبات بإعلان النتائج، أملاً في مستقبل مشرق واعد.

وقال الصحفي مبارك العصيمي إن تغريدات بعض أبنائنا وبناتنا عكست حالة من الفرح والسعادة بعد إعلان نتائج الإنجاز، ونهنئهم ودعواتنا لكل التوفيق.

وأشار عبد الله إلى أنه حصل على نتيجة مميزة كان يتطلع إليها. بينما قال المطيرية الحمد لله ظهرت النتائج أخيرًا وحصلت على 97 درجة على إنجازي.

خطوات للتحقق من النتائج

يمكن لجميع الطلاب الاطلاع على نتائج أدائهم من خلال الموقع الرسمي لهيئة التقييم والتدريب باتباع الخطوات التالية

أدخل أولاً الرابط الرئيسي لهيئة التقييم والتدريب etec.gov.sa.

ثم انقر فوق كلمة “تسجيل” ثم أدخل بيانات الموقع في أماكنها الخاصة.

بعد ذلك، انقر فوق كلمة الاختبارات.

ثم انقر فوق اختبار البيانات.

أخيرًا، انقر فوق نتائج اختبار الأداء.

التشاور على نتائج الفتح من خلال ثقتنا

يمكنك التحقق من نتائج اختبار الأداء من خلال تطبيق توكلنا باتباع الخطوات التالية

ادخل الرابط الالكتروني لثقائنا https//ta.sdaia.gov.sa/

ثم أدخل المعلومات الخاصة في الأماكن المخصصة لها، ثم اضغط على كلمة “الخدمات”.

بعد ذلك، اختر خدمة التعليم.

انقر على نتائج دراسة الكلمة

ثم انقر فوق كلمة “تنشيط خدمة”. أعلمني إذا ظهرت النتائج.