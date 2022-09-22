تفاصيل آخر أيام هشام سليم قبل وفاته

كشفت مصادر صحفِيْة مصرية، عَنّْ تفاصيل الأيام الأخيرة للفنان هشام سليم، بعد وفاته، الخميس، إثر إصابته بالسرطان، عَنّْ عمر يناهز 64 عامًا.

وشهدت حالة الفنان الراحل تدهُورًا كبيرًا فِيْ أيامه الأخيرة، بعد أن اخترق السرطان جسده، وتم نقله إلَّى مستشفى خارج القاهرة لوضعه تحت الملاحظة الطبية.

وأوضحت المصادر أن الأطباء أبلغوا أسرة الفنان الراحل بتدهُور حالته الصحية، وأن درجة انتشار السرطان لم تعد تسمح بأي تدخل طبي سواء بالأدوية أو العلاج الإشعاعي أو جلسات العلاج الكيميائي، واكتفوا بإعطائكَمْ. المسكنات القوية.

وأكدت وسائل إعلام مصرية محلية أن الفنان الراحل هشام سليم قضى أيامه الأخيرة فِيْ عزلة فِيْ مدينة الغردقة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، بسبب حبه الشديد للمدينة بسبب طابعها الساحلي، بالإضافة إلَّى حَقيْقَة أنه فضل عدم الرد على المكالمات الهاتفِيْة الواردة، باستثناء الاتصالات من أقاربه والمقربين منه، كَمْا أنه تجنب تمامًا الظهُور والتفاعل عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يشتك هشام سليم من صحته واكتفى بحكَمْ الله، حيث أمضى لحظاته الأخيرة بين قراءة القرآن الكريم والجلوس مع ابنه “نور”، بحسب صحيفة “الوطن” المصرية. .

دفن عدد كبير من نجوم الفن والإعلام جثمان الفنان هشام سليم فِيْ مثواه الأخير، ظهر اليوم الخميس، بمسجد شرطة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة إحدى محافظات القاهرة الكبرى.

حضر تشييع جنازة هشام سليم عدد كبير من الفنانين أبرزهم أشرف زكي نقيب الممثلين وزوجته روجينا ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان وفتوح أحمد وأحمد بدير وعبير صبري وإلهام شاهِيْن ومحمد. الصاوي وأحمد السقا وخالد النبوي ومها أحمد ومحمود حميدة والفنانة يسرا.

وأعلن نور هشام سليم أن تعازي والده لن يكون إلا بعد الجنازة، فكتب عبر خاصية القِصَّة على حسابه على “إنستجرام”، قائلاً “شكر الله لكَمْ جميعًا على جهُودكَمْ، وتقتصر العزاء على الجنازة”. . “

يشار إلَّى أن آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل “هجوم الارتداد” الذي عُرض عام 2022 من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.