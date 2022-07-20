تفاصيل آيس كريم مسرطن في الأسواق السعودية ، لقد اثار تداول الخبر المتعلق بوجود الأيس كريم الذي يحدث السرطان ، والذي اثار ضجة إعلامية ومجتمعية في المملكة العربية السعودية ، حول ذلك الخبر مجهول المصدر والذي تم تداوله بين مستخدمي الإنترنت عن وجود منتج آيس كريم يحتوي على مادة مسرطنة داخل المملكة ، تابعوا معنا للتعرف على تفاصيل الخبر في التالي .

تفاصيل الآيس كريم المسرطنة في السوق السعودي

انتشر خبر وجود مادة مسرطنة في منتجات شركة نستله في منتجات الآيس كريم، حيث نشر أحد المغردين أن إسبانيا سحبت أكثر من 24 منتجًا وعلامة تجارية لشركة نستله لأن هذه المنتجات تحتوي على أكسيد الإيثيلين، وهو أحد أهمها. مواد تسبب السرطان، ورد الخبر من قبل العديد من الرواد في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي جعل الهيئة العامة للأدوية والأغذية تضمن عدم وجود منتجات مسرطنة في الأسواق السعودية.

حقيقة وجود آيس كريم مسرطنة في المملكة العربية السعودية

بعد الأنباء عن وجود أكسيد الإيثيلين في منتج الآيس كريم ضمن إحدى التجارية لشركة نستله، تزايدت المخاوف من أن المنتج قد تم طرحه في السوق السعودي، وطالب العديد من الأفراد ومستخدمي الإنترنت بسحب المنتجات من جميع الأسواق في المملكة العربية السعودية، لكن بيان الهيئة العامة جاء نفيًا تامًا لإدارة الغذاء والدواء، وأكدت أن الأسواق خالية من الآيس كريم المسرطنة.

بيان إدارة الغذاء والدواء حول الآيس كريم المسرطنة

ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه لا توجد منتجات مسرطنة في السوق السعودي، وأضافت أن جميع المنتجات التي تدخل السوق السعودية تخضع لإجراءات مراقبة وفحص الأغذية، بالإضافة إلى أن المنتجات التي تم الإعلان عن احتوائها على مواد مسرطنة. لم يعدوا أبدًا ودخلوا المملكة العربية السعودية.

هيئة الغذاء والدواء على تويتر

ويمكن متابعة بيان هيئة الغذاء والدواء حول وجود منتج آيس كريم مسرطنة في أسواق المملكة العربية السعودية من خلال تسجيل الدخول إلى حسابها الرسمي على تويتر “” مع إمكانية التواصل مع الهيئة وتقديم الاستفسارات والشكاوى المقترحة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد اوضحنا لكم عبر النقاط السابقة حول حقيقة خبر تفاصيل آيس كريم المسرطن الموجود في الأسواق السعودية ، و بيان إدارة الغذاء والدواء حول الآيس كريم المسرطنة ، و ما تحدثت به هيئة الغذاء والدواء على تويتر .