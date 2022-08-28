تفاصيل أزمة أحمد حاتم ومنتج “حدث بالقاهرة”

قدم المنتج المصري يوسف مندور شكوى إلَّى نقابة المهن الحالية وغرفة صناعة السينما ضد الفنان أحمد حاتم، بسبب عدم التزامه بالمَوعِد المحدد للتصوير، وعدم تنفِيْذ رؤية مخرج العمل، الأمر الذي تسبب فِيْ الانقطاع. . أيام تصوير حدث فِيْ القاهرة يؤدي فِيْه دور البطولة.

أصدرت شركة دار السينما للإنتاج الفني بيانا أوضحت فِيْه توقف التصوير خلال الفترة الماضية ومن خلال البيان، وفقا لاتفاقية تعاقدية خلال شهر يناير 2022، اعتمدت المشتكي على واجب الفنان / أحمد حاتم. لأداء عمل تمثيلي فِيْ فِيْلم باسم مؤقت (حدث فِيْ القاهرة) تأليف عمر جمال وإخراج أحمد الله صالح.

وتابع البيان “تم إبلاغ المدعى عليه بفكرة الفِيْلم والسيناريو والحوار فِيْه وطبيعة دوره فِيْ الفِيْلم، واتفق هُو نفسه وكَمْمثل على أداء الدور، بكل التزام. خلال فترة التصوير ألا تنشغل بأعمال أخرى، كَمْا وعدت بموجب العقد بإظهار أقصى قدر ممكن من التعاون مع صانعي الأفلام.

قال المنتج يوسف مندور إن الفنان أحمد حاتم خالف العقد بعدم الاستجابة لأي من “أوامر” العمل منذ بدء التصوير أواخر فبراير 2022.

وأضاف مندور أن الفنان أحمد حاتم اعتذر أكثر من مرة عَنّْ عدم حضوره بسبب حرصه على أمور شخصية ومهنية أخرى، واتضح لهم فِيْما بعد أنه تعاقد على تمثيل مختلف الأعمال السينمائية والدرامية الأخرى، وبعد ذلك. بفترة من الزمن، بدأوا بتصوير العمل بالفعل، وتكرروا الاعتذار عَنّْه، فوجئوا بأن الفنان لديه بعض الاعتراضات على القِصَّة وسيناريو الفِيْلم، بل ورفضوا الانصياع لأوامر مدير العمل فِيْ. تنفِيْذ ما تراه مناسبا لطبيعة الوظيفة بما يخالف المعايير المهنية كَمْا هُو موصوف.

وخلص البيان إلَّى أن الفنان أحمد حاتم خالف بنود عقد الاتفاق المبرم، مما تسبب فِيْ توقف سير العمل وفق الجدول الزمني المقرر لاستكَمْال تصوير الفِيْلم حتى الآن، فِيْ حين أن الفنان المستنكف لم يفعل. . إبداء أي رغبة فِيْ التواصل مع أي من أعضاء طاقم العمل مما تسبب فِيْ أضرار مادية ومعَنّْوية وأدبية باهظة بسبب تأخره.

من جهته رد الفنان أحمد حاتم على بيان الشركة قائلاً “وافقت على أن ألعب الدور الرئيسي فِيْ فِيْلم” يحدث فِيْ القاهرة “بصفة وكيل نيابة، بعد أن عرض علي الدور من قبل المنتج والفنانة الكبيرة إسعاد. يونس، وردًا على أستاذي والفضل للمنتج الكبير حسين القلا الذي كان جزءًا من طاقم الفِيْلم فِيْ البداية “.

وأضاف حاتم “بعد التأخير فِيْ تصوير الفِيْلم التزمت بعمل آخر وبدأت بالفعل فِيْ تصويره. نظرًا لأن الشخصية التي ألعبها فِيْ الوظيفة الأخرى التي بدأت تصويرها هِيْ شاب ذو لحية، وهُو ما يتعارض مع السمات الرسمية لشخصية النائب العام، كان من المستحيل الجمع بين تصوير الفِيْلمين فِيْ وقت واحد “.

وتابعت الفنانة المصرية “اقترحت شركة الإنتاج فِيْلم هاوس تغيير شخصية البطل من وكيل نيابة إلَّى محام، مما أدى إلَّى إجراء العديد من التعديلات على النص الأصلي ليخرج بشكل مختلف تمامًا. الطريقة وجعلته لم يلق قبولي، لذلك اعتذرت عَنّْ لعب الشخصية بهذه الطريقة الجديدة، وتم ذلك بالتنسيق مع الأستاذ أشرف نار المدير التنفِيْذي.

وأوضح “أما الاتهام بعرقلة إنتاج الفِيْلم، وادعاء التصريح الصادر عَنّْ المنتج المنفذ يوسف مندور أني فاتني مواعيد التصوير، فهُو مخالف للحَقيْقَة، إذ لم أتلق. أي إخطار بمواعيد التصوير، ولم أقبل أو أقبل أي مواعيد تصوير، أو أي من الاستعدادات، غير ذلك قبل تصميم المجموعة أو بدء التصوير الفعلي “.