تفاصيل أزمة محمد رمضان مع عائلة فريد شوقي‎‎

بالكاد يخرج الفنان المصري محمد رمضان من أزمة، لكن تلتها أزمة أخرى، آخرها مع عائلة الممثل الراحل فريد شوقي، أو “وحش الشاشة” كَمْا يُعرف.

وقارن رمضان بداياته الفنية مع شوقي الذي بدأ مشواره الفني بفِيْلم “حميدو”، فِيْما كان أول فِيْلم رمضاني “عبده موتة”.

وردًا على اتهامه بأن أعماله تساهم فِيْ نشر العَنّْف والتنمر فِيْ المجتمع المصري، قال رمضان إن الفِيْلمين لهما محتوى متشابه، وانتقد مدح فِيْلم “حميدو” وتعرض للاعتداء لأنه أدى دور “عبده شبيك”.

وعلق الفنان المصري فِيْ تصريحات متلفزة “فريد شوقي كان حميدو تاجر مخدرات. عمل بشكل فاضح مع فنانة أثناء الدور وبعد حملها قتلها. هناك نجوم كبار فعلوا أشياء أصعب من عبدو موته”.

وأثار بيان رمضان غضب أسرة فريد شوقي. وأجابت المنتجة ناهد ابنة الفنان الراحل “أنصحك بعدم المقارنة بين أفلام والدي الفنان الكبير الذي خدم المجتمع وغير القوانين”. وأضاف “أفلامك التي أدت إلَّى فساد الأخلاق والذوق، بل وقادت إلَّى الجرأة على القتل فِيْ الشوارع”.

دافعت ابنته ناهد السباعي عَنّْ أفلام جدها قائلة “إذا كنت لا تعرف من هُو فريد شوقي، فلا داعي للعودة إلَّى كتب التاريخ، واسأل جوجل، أفلام الجريمة فِيْ وقت تغير. السلوك البشري للأفضل وقوانين الدولة للرحيم “.

لكن الناقد الفني طارق الشناوي دافع عَنّْ تصريح محمد رمضان، مؤكدا أن الأخير لم يقصد مقارنة فريد شوقي أو تحقيق نجوميته، وقال لناهد فريد شوقي لا تأخذ الأمور بحساسية، فالجريمة موجودة فِيْ كل مكان. قبل اختراع السينما.