تفاصيل أضخم اتفاقية بين الهلال والاتحاد لـ”الانتقام” من النصر

وفِيْ مفاجأة تاريخية أعلن الصحفِيْ الرياضي سعود الصرامي عَنّْ “صفقة كبيرة” بين الهلال والاتحاد .. بعد قضية محمد كنو والنجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله.

وحرمت غرفة تسوية المنازعات نادي الهلال من عقود “مددتي تسجيل”. لتجديد كنو رغم توقيعه مع النصر بعد دخوله وقت الفراغ.

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من جهة أخرى، قررت لجنة المحترفِيْن السعودية حرمان نادي الاتحاد من التعاقدات “لمدة قياسية” وتعليق مهاجمهم حمدالله “4 أشهر”، بعد أن تفاوضوا خلال الفترة المحمية لعقد اللاعب مع أول كرة قدم. كرة. فريق نادي النصر.

تحالف كبير بين الهلال والاتحاد ضد النصر

وكشف الصرامي فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين الصغير “تويتر”، أن الهلال والاتحاد انضم إلَّى صفوفهما ؛ على الصعيد الرياضي والإداري والإعلامي والعامة ضد نادي النصر.

وأضاف الصحفِيْ الرياضي “الانتصار أصبح الآن بين (كشتي) الهلال والاتحاد”.

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وتوقع سعود الصرامي أن يعاني نادي النصر كثيرا فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023 بعد تحالف “هلال الاتحاد” التاريخي.

جدير بالذكر أن رئيس نادي الاتحاد أنمار الهِيْلي أكد فِيْ وقت سابق أن نظيره فِيْ الهلال فهد بن نافل ؛ إنه صديقه الوحيد فِيْ المجال الرياضي فِيْ الوقت الحالي.