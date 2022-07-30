تفاصيل إصابة ثنائي الأهلي أمام المقاولون العرب

بقلم نيرة سعيد

وأصيب الثنائي صلاح محسن وأحمد عبد القادر لاعبو الأهلي خلال مباراة الفريق الأحمر أمام المقاولون العرب والتي تقام حاليا في بطولة الدوري المصري.

ويلعب الأهلي حاليا مع المقاولون العرب في الجولة 21 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ولم يتمكن ثنائي صلاح محسن وعبد القادر من استكمال المباراة، واضطر ريكاردو مدرب النادي الأهلي لتغييرهما بعد 10 دقائق.

واشتكى أحمد عبد القادر من إصابة في عضلة الظهر وحل زياد طارق مكانه في الدقيقة الثامنة.

وأثناء الدقيقة العاشرة، خرج صلاح محسن بشكوى أخرى من توتر عضلي في الجبهة، وتدخل حسام حسن خوفًا من تفاقم الإصابة.

ومن المقرر أن يخضع الثنائي لفحص طبي قبل تدريب الفريق غدًا، لتحديد موقفهما من المشاركة في التدريب الجماعي.

بدأ الأهلي بالتشكيل التالي الحارس محمد الشناوي.

خطوط الدفاع كريم فؤاد وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول ومحمود متولي.

خط الوسط حمدي فتحي، عليو ديانج، لويس ميشيسوني وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم صلاح محسن.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 54 نقطة.