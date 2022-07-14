تفاصيل اتفاق اتحاد الكرة مع بوميل لتدريب منتخب مصر الأولمبي

كشف الصحفي أحمد شوبرت، عن أحدث تفاصيل الاتفاق بين الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، والفرنسي باتريس بوميل مدرب ساحل العاج الأسبق، لتولي الأخير مهمة تدريب الفريق الأولمبي المصري في المرحلة المقبلة. .

وأكد أحمد شوبرت في تصريحات متلفزة أن الفرنسي باتريس باوميل سيصل إلى القاهرة الأسبوع المقبل لتوقيع عقود تدريب الفريق الأولمبي.

وأكد شوبرت أن الفرنسي سيرافق 3 مساعدين، بينهم مدرب عام ومساعد مدرب ومدرب حراسة مرمى، طالما يتم الاستعانة بمدرب مصري في فريق مساعديه في فريق الفراعنة الأولمبي.

وكيل فيتوريا يكشف تفاصيل قبوله تدريب المنتخب المصري ورفض الأهلي

من ناحية أخرى كشف كريم أبو سليمان وكيل المدرب البرتغالي روي فيتوريا عن تفاصيل مثيرة حول قبول تشكيل المنتخب المصري ورفض إدارة الأهلي.

تعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا لإدارة المنتخب المصري لمدة 4 مواسم.

وقال وكيل فيتوريا في تصريحات تلفزيونية “بدأت المفاوضات بين الاتحاد المصري لكرة القدم وفيتوريا منذ 20 يومًا”.

وتابع “روي فيتوريا وافق على تدريب المنتخب المصري، لاقتناعه بالمشروع رغم وجود العديد من العروض في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه فضل استقدام مساعدين للعمل معه”.

وتابع “النادي الأهلي تفاوض مع فيتوريا خلال الفترة الماضية قبل التعاقد مع المنتخب المصري لكن مسؤولي الأحمر لم يتوصلوا لاتفاق معه”.

وأوضح “فيتوريا رفض عرض الأهلي، لأنه يعتقد أن تدريب المنتخب الوطني سيأخذ شكلاً مختلفًا عن شكل الأندية، لذا استبقت التفاصيل الفنية المفاوضات الجوهرية مع اتحاد الكرة.