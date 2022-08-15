تفاصيل اختفاء الطفلة السورية جوى طارق استانبولي ، لقد انتشر أنباء خبر مفادها بإختفاء الطفلة الصغيرة السورية جوى طارق استانبولي ، مما أثار اختفاؤها ضجة اعلامية كبيرة عبرمواقع الاعلام وشبكات الانترت ، وحظيت قصة اختفاؤها بتفاعل كبير من مستخدمي الإنترنت ، مما دفع الجهات المعنية للبحث عنها والتدخل بشتى الطرق والوسائلا للوصول اليها ، ولحتى لك الوقت لم يتم الوصول إلى تفاصيل حول مكان وجودها ، تابعوا معنا .

من هي الطفلة جوي طارق اسطنبول ويكيبيديا

جوي طارق اسطنبولي فتاة تبلغ من العمر أربع سنوات تحمل الجنسية السورية وتعيش في حي المهاجرين في مدينة حمص السورية. انتشر خبر اختفائها قبل خمسة أيام في ظروف غامضة أمام منزلها. كانت حادثة اختفائها رأيًا عامًا جعل جميع مستخدمي الإنترنت متعاطفين وداعمين في البحث عنها. حتى الآن وخلال الساعات الماضية ترددت أنباء عن العثور على جثتها في مكب للنفايات.

سيرة جوي اسطنبول

ومن أبرز المعلومات التي تم العثور عليها عن الفتاة جوي ما يلي

الاسم الكامل جوي طارق اسطنبولي.

اسم الأب طارق اسطنبولي.

العمر تبلغ من العمر أربع سنوات.

مكان الميلاد سوريا.

مكان الاقامة حمص سوريا.

الجنسية سوري الجنسية.

الدين والمعتقد اعتناق الدين الإسلامي.

تاريخ الوفاة عُثر على الجثة يوم الأحد الموافق 14 أغسطس 2022.

تفاصيل اختفاء الفتاة السورية جوي طارق اسطنبول

أصبحت قصة اختفاء الفتاة السورية جوي طارق اسطنبولي موضوع رأي عام بعد ظهور والدها في لقاء خاص يتحدث عن تفاصيل اختفائها المفاجئ، حيث قال إن الفتاة كانت تلعب مع أقرانها في. أمام المنزل، بينما كانت والدتها في منزل الجيران القريب منها، بعد دقائق. سُئلت الأم عن ابنتها وهي تلعب أمام المنزل، لكن لم يتم العثور عليها عندما خرجت للبحث عنها، الأمر الذي صدم الأم لأنها لم تغفل عنها لبضع دقائق.

وأضاف الأب أن الجهات المعنية استعانت بالكلاب البوليسية للعثور عليها ولكن دون جدوى حيث استمر البحث عنها لعدة أيام حتى اشتبه في أن الفتاة جوي قد اختطفت لكونها العمر الذي سمح لها بالتحدث للعثور على المنزل والعودة إليه، وتمنى الأب أن يساهم الجميع. بحثا عن ابنته.

حقيقة اكتشاف جثة الطفلة جوي اسطنبول

أعلنت وزارة الداخلية السورية، العثور على فتاة في مكب نفايات بحي النصر داخل كيس بلاستيكي. مشوهة ومشوهة.

من هو قاتل الطفل جوي طارق اسطنبول

لم يتم العثور على قاتل الطفلة السورية جوي طارق اسطنبول، حيث تم العثور عليها في حي النصر في مكب نفايات مشوه، وأشار الطب الشرعي إلى أن سبب الوفاة كان نتيجة الضرب المتكرر للفتاة السورية. رأسها مما أدى إلى نزيف الدم، بالإضافة إلى آثار الضرب والتشويه على جسد الطفلة رحمها الله.

تفاصيل اختفاء الطفلة السورية جوى طارق استانبولي ، لقد اصبحت قصة الفتاة الطفلة السورية جوي طارق حديث الشارع ، والذي وجدت متوفاة نتيجة الضرب على الرأس ، وأكد الطب الشرعي ذلك مع وجود أثار الكدمات على جسدها .