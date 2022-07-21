تفاصيل استقبال ستاد القاهرة لجماهير الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر

كشف محمود القاضي مسئول عمليات المجموعة بالشركة الأفريقية المسئولة عن تأمين مباراة الأهلي والزمالك، عن تفاصيل استقبال ستاد القاهرة للجماهير.

ويستعد فريقا الزمالك والأهلي لنهائي كأس مصر في النسخة الماضية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 900 مساء يوم الخميس على استاد القاهرة الدولي.

وقال القاضي في تصريحات متلفزة “سيستقبل جمهور الأهلي والزمالك من الخامسة عصرا حتى انطلاق المباراة.

وأضاف “تم تخصيص مسار خاص لجمهور الأهلي وهو الدرجة الثالثة الشمالية وجماهير الزمالك على المسار الثالث جهة اليمين وعددهم 5 آلاف”.

وأشار إلى أنه سيتم زيادة عدد المشجعين في المواسم القادمة للوصول إلى السعة الكاملة للملاعب.

كشف محمود القاضي، مسؤول عمليات المجموعة بالشركة الأفريقية المسؤولة عن تأمين مباراة الأهلي والزمالك، أنه من الممكن زيادة أعداد الجماهير في مباريات المواسم المقبلة في الملاعب.

وختم “النجاح في تأمين مباراة مصر والسنغال بـ70 ألف متفرج، ومباريات الأهلي الأفريقي بحضور 40 ألف متفرج، يسهم في زيادة أعداد الجماهير في الفترة المقبلة.