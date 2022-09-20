تفاصيل اعتزال رافا سيلفا اللعب دوليا بالفيديو ، أثار الإعلان اللاعب البرتغالي رافا سيلفا جناح بنفيكا غضب الجماهير بعد اعتزاله اللعب دوليا وذلك بعد انطلاقه منذ شهرين في مسابقة كأس العالم لكرة القدم التي من المقرر أن تقام في قطر، ويتساءل عشاق رياضة عن سبب اعتزال النجم البرتغالي رافا سيلفا حول حقيقة اعتزاله من اللعب دوليا بعد اعلان منتخب دوري ابطال اوروبا.

حقيقة اعتزال اللاعب البرتغالي رافا سيلفا اللعب دوليا

أعلن النجم البرتغالي رافا جناح بنفيكا ومنتخب البرتغال اعتزاله بشكل رسمي من اللعب بعد انضمامه قبل شهرين في مسابقة كأس العالم، وفيها السابق تم استدعاؤه من قبل فراندو سانتوس مدرب منتخب البرازيل المباريات ومن المتوقع أن يكون متواجدا بقائمة المنتخب البرتغالي بمونديال قطر، ومن الجدير بالذكر أن اللاعب رافا سيلفا قد نشر بيانا توضيحيا يدور حول اعتزاله اللعب دوليا.

سبب اعتزال اللاعب رافا سيلفا اللعب دوليا

نشر اللاعب البرتغالي رافا بشكل رسمي عبر حساباته الرسمية اعتزاله اللعب دوليا وقد أبلغت اليوم بأن المدرب فراندو سانتوس والاتحاد البرتغالي لكرة القدم غدا تمثيل اللاعب رافا المنتخب الوطني، وقال اللاعب البرتغالي رافا إن هذا القرار صادق وصحيح يؤكد اللاعب بأنه يكفي مسيرته المهنية وطالب الجميع باحترام قراره الأسباب شخصية.

تفاصيل اعتزال اللاعب البرتغالي رافا سيلفا اللعب دوليا بالفيديو

بعد أن قرر اللاعب البرتغالي رافا بشكل رسمي احتفال اللعب دوليا قال بان هذا القرار صائبا ويجب على الجميع احترام قراره الشخصي وقال بأنه قد مثل المنتخب الوطني في 40 مناسبة وقد حقق الفوز في بطولة أوروبا لعام 2016 ودوري الأمم وأوضح بأنه يكون الدعم الأول لفريقه مؤكدا أن المنتخب الوطني سيواصل إسعاد البرتغاليين في بطولة الأمم في عام 2022، أغنيه الجديد للذكر أن قرعة مونديال قطر لعام 2022 قد أوقعت في على المنتخب البرتغالي في المجموعة الثامنة برفقه غانا وكوريا الجنوبية والأرغواي.

بعد الإعلان بشكل رسمي عن انطلاق مسابقة كأس العالم لكرة القدم قرر اللاعب البرتغالي رافا سيلفا الاعتزال من اللعب بشكل رسمي لأسباب شخصية وذلك قبل شهرين من انطلاق مسابقة كأس العالم.