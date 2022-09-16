تفاصيل التعاقد.. بيراميدز يعلن التعاقد مع جناح التعاون رسميا

أعلن نادي بيراميدز عَنّْ تعاقده الرسمي مع الجناح المصري الموهُوب مصطفى فتحي المحترف فِيْ صفوف فريق التعاون.

واجه مصطفى فتحي، 28 عامًا، صعوبات فِيْ الالتحاق بمعسكر التعاون بسبب خدمته العسكرية الإجبارية فِيْ وطنه مصر.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز، عبر شبكة التواصل الاجتماعي “فِيْسبوك”، صورة مموهة للنجم المصري الملقب بـ “شيري بين”.

نشرت الصحف المصرية، فِيْ الساعات الأولى من صباح الجمعة، رسميا تفاصيل عقد بيراميدز مع مصطفى فتحي.

تعاقد بيراميدز مع مصطفى فتحي على سبيل الإعارة من التعاون، لمدة عام واحد، بقيمة 200 ألف دولار، ولا توجد نية لبيع بند فِيْ عقد اللاعب.

وخاض الجناح المصري 12 مباراة فِيْ الدوري السعودي للمحترفِيْن الموسم الماضي وأحرز 5 أهداف وصنع هدفِيْن.

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