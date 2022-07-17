تفاصيل التقويم الدراسي 2022-2023 الكويت “المعدل” وزارة التربية.. مَوعِد بداية الدراسة ٢٠٢٢-٢٠٢٣ فِيْ الكويت

اطلعناكَمْ على التقويم المدرسي للكويت 2022-2023 بعد أن زاد الطلاب والنساء وأولياء الأمور البحث من خلال محرك البحث العالمي الشهِيْر جوجل فِيْ الكويت عن تفاصيل التقويم الأكاديمي 2022-2023 فِيْ الكويت. يتزامن ذلك مع انتهاء جميع امتحانات المستويات الأكاديمية المختلفة وإعلان النتائج وتسليمها عبر موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وخلال هذا المقال نسلط الضوء على جميع تفاصيل حول التقويم الأكاديمي المعدل 2022-2023 الكويت، ومعرفة تاريخ بدء الدراسة فِيْ الكويت 2023 والاطلاع على الإجازات والعطلات الرسمية.

التقويم الأكاديمي 2022-2023 الكويت

التقويم الأكاديمي المعدل للكويت 2023 هُو ما سنقدمه فِيْ السطور القادمة نقلاً عن صحيفة الأنباء الكويتية وما نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بشأن تفاصيل التقويم الأكاديمي 2022-2023 فِيْ الكويت. . بمعرفة مَوعِد بدء الدراسة فِيْ الكويت، هناك العديد من الطلاب الذين يرغبون فِيْ الاطلاع على تلك التفاصيل من أجل الاستعداد والاستعداد لدخول العام الدراسي الجديد مع إدراكهم الكامل وإطلاعهم الجيد.

وفِيْ السياق ذاته، أوضح أسامة السلطان وكيل قطاع التعليم العام تفاصيل مقترح التقويم الأكاديمي الجديد لدولة الكويت 2023، وأرسل وكيل قطاع التعليم العام أسامة السلطان مقترح التقويم الأكاديمي. 2022-2023 الكويت لجميع الإداريين العامين قبل اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور علي يعقوب، وكيل وزارة التربية والتعليم الكويتية. فِيْما يلي تفاصيل التقويم الدراسي المعدل فِيْ الكويت لعام 2023.

التقويم الأكاديمي 2022-2023 فِيْ الكويت

من خلال جدول التقويم الأكاديمي الجديد فِيْ الكويت 2022-2023، تم تحديد مَوعِد بدء الدراسة فِيْ الكويت للمستويين الابتدائي والمتوسط ​​فِيْ الثالث عشر والثالث عشر من سبتمبر 2022. اعتبارًا من سبتمبر 2022.

وأوضح أيضا أن التقويم الأكاديمي فِيْ الكويت يؤسس لبدء الدراسة للصف الأول الابتدائي فِيْ التاسع عشر من نفس الشهر، وستكون بقية الصفوف الابتدائية فِيْ 25 سبتمبر 2022، وأن الدراسة فِيْ الكويت لـ تبدأ المرحَلْة الثانوية العامة فِيْ الخامس والعشرين من شهر أيلول (سبتمبر) 2022.

أما امتحانات نهاية المرحَلْة الثانوية العامة فستبدأ فِيْ 11 يونيو 2023 حتى 22 من نفس الشهر على أن تبدأ الإجازات الصيفِيْة للعاملين فِيْ جميع المراحَلْ التعليمية فِيْ 6 يوليو 2023. باستثناء المسؤولين عن امتحانات الثانوية العامة “الجولة الثانية”. فِيْما يلي جداول التقويم الأكاديمي قبل الموافقة عليه