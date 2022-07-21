تفاصيل الخريطة الدراسية للعام الدراسي الجديد

تفاصيل الخريطة المدرسية للعام الدراسي الجديد يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب عن كافة التفاصيل المتعلقة بالخريطة المدرسية للعام الجديد 2023 للفصلين الأول والثاني بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عنها وكذلك التعليم الفني لطارق شوقي المَوعِد المحدد لبدء الدراسة فِيْ العام الجديد.

تفاصيل الخريطة المدرسية للعام الدراسي الجديد

وأوضحت الوزارة أن المَوعِد المحدد لبداية النصف الثاني من العام الجديد هُو كَمْا يلي

وتبدأ يوم السبت 12 فبراير وتنتهِيْ يوم الخميس 8 يونيو. وأشار إلى أن جميع الامتحانات العملية والشفوية تبدأ قبل أسبوع من بدء الامتحانات التحريرية.

وأكدت الوزارة أن المواعيد المقررة للاختبارات النهائية لجميع فصول النقل، وكذلك الشهادة الإعدادية التي تبدأ فِيْ 3 يونيو، بينما تبدأ الثانوية العامة فِيْ 10 أكتوبر وتبدأ الدبلومة الفنية فِيْ 3 أكتوبر. الثامن من يوليو

المَوعِد المحدد لبدء الدراسة هُو 2023

نظرًا لتعدد أسئلة الطلاب حول المَوعِد النهائي المحدد لبداية العام الجديد بحيث يكون كل طالب مستعدًا تمامًا، سنذكر فِيْ هذه الفقرة المَوعِد النهائي لهذا العام ضمن الأسطر التالية