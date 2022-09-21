تفاصيل الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية 2022، تعتبر الوظيفة العمومية هي واحدة من الوظائف الذي يقوم بها الفرد الى المجتمع كله او الى موظف معين في احدى فرعه او مصالحه العامة، ويلجأ الى الوظائف العمومية كل من العاملين في الاعمال العامة، لذا يهتم الكثير من الموظفين في معرفة ما هي تفاصيل الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية 2022.

ماذا تعني الوظيفة العمومية

الوظيفة العمومية هي واحدة من الخدمات العامة الذي يقوم بعملها شخص عام للأشخاص او للدولة او لأحدى فروعها الحكومية ومصالحها العام حول نطاقات قانونية مما تحدد علاقتها بالواجبات والمنظمات القانونية، ومع العلم ان هنالك من يقول ان الوظائف العمومية هي عبارة عن فريق متكامل من الأشخاص طبيعيين مما ينتج عنهم إدارة للدولة والمسيرة للمرافق العامة اليهم.

ما هي تفاصيل الزيادة في الأجور الوظيفة العمومية

عمل الاتحاد التونسي على توقيع الاتفاق على زيادة الأجور في الوظائف العمومية والقطاعات الخاصة لزيادة الأجور المتدنية المضامين، كما قالت الرئاسة ان زيادة الاجار لأجل زيادة ونمو الوضع الاقتصادي والمالي للحكومة التونسية وفتح المجالات بالمفاوضات لإتمام زيادة الأجور وتركيز الثقة مع الشريك الاقتصادي.

هل المتقاعدين معنيون بالزيادة في الأجور؟

عملت وزارة الموظفون العمومية في تونس ان معاشات المتقاعدين تتألف من المعاش الأساسي بالإضافة الى مجموعة كبيرة من الزيادات مبينا ان ما اعلن عنه رئيس الجمهورية التونسية ان نسبة زيادة أجور المتقاعدين حوالي 100%، وهذا ما تم الاتفاق عليه من قبل المعنيين في الجهات الحكومية التونسية .

وبهذه الطريقة نكون وضحنا اليكم كافة التفاصيل الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية 2022 الذي تساءل عنها الملايين من المواطنين العاملين في الوظائف العمومية بدول تونس العربية، لذا اصبح اهتمام الكثير من الموظفين في تونس بمعرفة ما هي التفاصيل الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية 2022.