تفاصيل العرض المالي من سبور التركي لضم أفشة

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، عن تفاصيل العرض المالي الذي قدمه النادي التركي سبورت لضم محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي في تعاقدات الصيف المقبل.

وقال ميدو في تصريحات متلفزة “محمد مجدي أفشة تلقى عرضا من نادي سيفاسبور التركي لكن العائد المادي لا يرضي الأهلي”.

وأوضح “نادي سيواس التركي عرض على الأهلي مبلغ 300 ألف دولار للاقتراض، فيما عرض على اللاعب قرابة 900 ألف دولار كمرتب موسم بالإضافة إلى مكافآت”.

وتابع “الأهلي يطالب بتعويض مالي يصل إلى 600 ألف دولار ليتمكن من الوصول إلى رحيل أفشة”.

وأشار إلى أن محمد مجدي أفشة سيغادر الأهلي إذا لعب ريكاردو سواريز دور المدرب في 4-3-3، لأن اللاعب لن يكون له دور قيادي في الأحمر.

وختم “العرض المقدم إلى مجدي أفشة لاعب الأهلي جيد، لأن الفريق سيشارك في الدوري الأوروبي”.