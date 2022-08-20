تفاصيل القبض على علاء مبارك، بعد صدور العديد من الانتقادات التي يواجهها نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك حيث قال الدكتور علاء مبارك دفاعا عن التهم التي تم توجيهها له أن رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس في تفاصيل القضية، قال بكري مصطفى في تغريده على تويتر الى علاء مبارك انني اختار معاركي بدقه ولن انسى انك حضرت انت وشقيقك جمال مبارك في عزاء والدي في عام 2014 ميلادي في مسجد عمر مكرم حيث انني اعذرك في دفاعك عن ساويرس واعرف جيدا ان الأسباب في محلها واسال الله ان يهديك.

رد علاء مبارك على مصطفى بكري

وفي مقابله ردًا على علاء مبارك ان ما كتبه عنه مصطفى بكري قائلا يا أستاذ مصطفى بكري البقاء لله دائما وابدا ورغم ما تفعله ورغم الأكاذيب التي تصدر منك انما كان من الواجب عليا ان اقبل عزائك في 2014م، حيث انك حتى لم تقم في اداء العزاء الواجب عليك الى الوالد، وفي ذلك الوقت كنت قد حضرت كل البلد لتعزية والدي محمد حسني مبارك وانت لم تصل للعزاء لأداء الواجب فهذه قله اصل منك وتحياتي.

تفاصيل قضية علاء مبارك

حول القضية التي رفعت للدكتور علاء مبارك قام بالتحقيق مع ساويرس اثر تصريحات حول احداث حريق كنيسه أبو سيفين حيث قال علاء مبارك سبحان الله طيب حد غيرك يطلب من النائب العام تحقيق النشر لهذه الاخبار الكاذبة وانت بتقول انها اخبار عن الوالد محمد حسني مبارك رحمه الله، حيث ذكرها الأستاذ فريد في المحكمة، وفي كتابك قلت أيضا لحضرة الدكتور الأستاذ رئيس القسم انه لا مؤاخذه يا ريس وتحياتي لك يا درش فهذا دليل على تواطؤك في هذه القضية.

تفاصيل القبض على علاء مبارك

حول تفاصيل القبض على الدكتور علاء مبارك فان تلك الاشاعات المغرضة قد انتشرت بشكل واسع حول القبض على علاء مبارك في شهر أغسطس من العام 2022 وتلك الاخبار لم تكن رسميا وأيضا لم يوجد ما يؤكد انه تم القبض على علاء مبارك رغم الاشاعات التي صدرت، وعليه فان هذه الاخبار هي اخبار توقيفيه للحين اصدار القرار النهائي بالقبض على الدكتور علاء مبارك.

لذلك كان لا بد من سرد كافة المعلومات حول القضية التي اثارت الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، وقد تم النشر بشكل كبير حول تلك الاخبار التي تتعلق بالدكتور علاء مبارك.