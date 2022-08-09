تفاصيل المادة 109 من قانون العمل السعودي ، يرغب العديد من العمال داخل المملكة العربية السعودية في معرفة المادة 109 من قانون العمل السعودي ، والتي بموجبها يحصل العامل على إجازة سنوية مع زيادة ليوم واحد كل خمسة أيام لمدة لا تقل عن 21 يومًا من الخدمة كل عام ، ونظرا لأهمية الأمر خاصة للعمال ، سنتعرف على تفاصيل المادة 109 من قانون العمل ،تباعوا معنا .

نظام العمل السعودي

تمت الموافقة على قانون العمل السعودي من قبل مجلس الوزراء السعودي لتنظيم المعاملات بين العمال وأصحاب العمل من حيث

تنظيم عمليات التوظيف.

توظيف غير السعوديين.

التدريب والتأهيل.

تنظيم علاقات العمل.

شروط وأحكام العمل.

أحداث الجري.

تشغيل النساء.

تفتيش العمل.

هيئات تسوية المنازعات العمالية.

ضربات الجزاء.

العمل بدوام جزئي.

عقد بحري.

العمل في المناجم والمحاجر.

الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية.

المادة 109 من نظام العمل السعودي

تنص المادة 109 من نظام العمل السعودي على أن الحد الأدنى للإجازة للعامل هو 21 يومًا مع زيادة تصل إلى 30 يومًا عندما يقضي العامل في عمله 5 سنوات متتالية، حيث يمنح العامل 21 يومًا كحد أدنى من الإجازة السنوية بالإضافة إلى ذلك. الحصول على 10٪ من الراتب الشهري الإجمالي بحد أقصى 30 يومًا، ويحصل العامل على إجازته الخاصة، ولا يحق لصاحب العمل منعه من الحصول عليها، أو إلغاء إجازته أو ترحيلها، ويكون للموظف حق الحق في تأجيل إجازته لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر بعد مرور سنة على خدمته.

الإجازة السنوية في قانون العمل

تُعرّف الإجازة السنوية بأنها إجازة مدفوعة الأجر للراحة والاسترخاء أو العمل الشخصي بناءً على طلب العامل وبموافقة صاحب العمل، وبموجب معظم القوانين في معظم البلدان، يحق لكل عامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 14 يومًا لكل منها. سنة العمل، وتمتد الإجازة السنوية إلى 21 يومًا في حالة أداء العمل لمدة 5 سنوات متواصلة، ولا تحسب أيام العطل الرسمية والدينية وأيام الراحة الأسبوعية من الإجازة السنوية للعامل في هذه الحالة. أنهم لا يسقطون في مساراتهم.

كما يحق للعامل الحصول على أجره عن جميع أيام الإجازة المتبقية في حالة إنهاء العامل خدمة عمله لأي سبب من الأسباب قبل الاستفادة من إجازته السنوية، وأي اتفاق يتنازل بموجبه العامل عن حقه في الإجازة السنوية يعتبر باطلاً. سواء كانت اتفاقية كاملة أو جزئية.

متى يحصل العامل على الإجازة السنوية في نظام العمل السعودي

وفقًا لنظام العمل السعودي، يحصل العامل السعودي على إجازة سنوية تحدد وفقًا لهذا النظام، وتنص المادة 109 من نظام العمل السعودي في الفقرة الأولى منه على أن “للعامل الحق في أخذ إجازة سنوية بقيمة ما لا يقل عن 21 يومًا ولا يزيد عن 30 يومًا “. وتكون الإجازة مدفوعة الأجر في حالة استمرار العامل في العمل لمدة 5 سنوات متصلة “. بموجب هذه الفقرة يحق للعامل إجازة سنوية، ومدة هذه الإجازة حوالي 21 يومًا، وتعتبر هذه الفترة الحد الأدنى للإجازة السنوية، والحد الأقصى 30 يومًا، وهذه الإجازة مدفوعة الأجر تُمنح للعامل. الذي أمضى 5 سنوات متتالية في عمله.

متى يحق للموظف الجديد المغادرة

لا يحق للموظفين الجدد الحصول على إجازة سنوية بموجب قانون العمل السعودي. يحق فقط للموظفين الذين أمضوا 5 سنوات متتالية مع صاحب العمل. ومع ذلك، يحق للموظفين الذين أمضوا فترة أقصر الحصول على إجازة وفقًا لشروط وأحكام معينة، وهي

يحق للموظف التقدم بطلب للحصول على إجازة من صاحب العمل بعد مرور 3 أشهر من الفترة التجريبية “التدريب” التي يتم فيها اختبار العامل من قبل صاحب العمل.

تحدد إجازة الموظفين الجدد بمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ التعيين. لا يحق للموظفين الجدد إجازة سنوية بل إجازة مرضية فقط.

يحق لصاحب العمل أن يطلب من الموظف الجديد تقديم دليل على حالته الصحية المرضية من أجل منحه هذه الإجازة إذا كان يحق له فعلاً.

الإجازة المرضية لأول مرة 15 يوماً، وهذه الإجازة مدفوعة الأجر، ومدتها للمرة الثانية، بينما الإجازة السنوية 20 يوماً متتالية، ويتقاضى الموظف نصف الأجر فقط.

– يحصل الموظف على إجازة سنوية مدتها 20 يومًا متتاليًا في المرة الثالثة، غير مدفوعة الأجر بالكامل.

يحق للعامل الحصول على هذه الإجازات في سنة واحدة وله الحق في تجديدها مرة أخرى بعد مرور سنة.

شروط الحصول على الإجازة السنوية في نظام العمل السعودي

لا يمكن للعامل الحصول تلقائيًا على إجازة سنوية وفقًا لقانون العمل السعودي. بل يجب استيفاء مجموعة من الشروط وفقاً لأحكام المادة 109 من نظام العمل السعودي، من بينها

يحصل العامل على هذه الإجازة السنوية في أي وقت من السنة بناءً على رغبة وموافقة صاحب العمل.

يحدد صاحب العمل تاريخ أخذ العامل للإجازة السنوية بما يتناسب مع مصلحة العمل وراحة العامل.

الحد الأدنى للإجازة السنوية التي يستحقها العامل هو 21 يومًا، ولا يمكن أن تكون هذه الفترة أقل من هذا الحد.

يمكن تمديد الإجازة السنوية حتى 30 يومًا فقط.

لا يمكن للعامل الحصول على الإجازة السنوية إلا بعد مرور خمس سنوات متتالية من عمله مع نفس صاحب العمل.

يلتزم صاحب العمل بدفع أجر بديل للعامل عن إجازته في حالة إنهاء العامل خدمته دون الحصول على إجازته السنوية.

وتجدر الإشارة إلى أن الإجازة السنوية تُدفع للعامل.

هل يمكن تأجيل الإجازة السنوية في نظام العمل السعودي

يستحق العامل إجازة سنوية في كل سنة عمل يعمل فيها لدى صاحب العمل إذا تم استيفاء الشروط والأحكام المنصوص عليها لاستحقاق هذه الإجازة السنوية. كما يحق للعامل أن يأخذ هذه الإجازة للسنة التالية، وإذا لم يستخدم العامل الإجازة السنوية خلال عام واحد، فإنها لا تسقط حسب نظام قانون العمل السعودي، بل تظل سارية المفعول ويمكن استخدامها. في العام التالي، بناءً على الفقرة الثانية من نص المادة 109 من نظام العمل السعودي، حيث تنص الفقرة على ما يلي

هل يجوز لصاحب العمل تأجيل الإجازة أو تأجيلها للعامل

نعم يحق لصاحب العمل تأجيل إجازة العامل أو تأجيلها في نظام العمل السعودي ولكن هذا الحق مصحوب بتوافر شرط أساسي وهو موافقة العامل على ذلك ولا تزيد مدة التأجيل عن 3 أشهر. ولكن إذا اقتضت ظروف صاحب العمل التأجيل أكثر من ذلك. يشترط أن يأتي بموافقة العامل الخطية على ذلك، ويدل على ذلك المادة 110 من نظام العمل السعودي، والتي نصت على ما يلي

وفي الختام تعرفنا على تفاصيل المادة 109 من قانون العمل السعودي ، و كذلك كل ما يتعلق بالإجازة السنوية للعاملين في نظام العمل السعودي، بالإضافة إلى أهم الشروط والأحكام التي يجب أن يتم استيفاء العامل للحصول على هذه الإجازة.