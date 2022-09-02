تفاصيل المران الختامي للاتفاق فِيْ الجوهرة.. قبل صدام الاتحاد

اختتم الفريق الكروي الأول لنادي الاتفاق، مساء اليوم الجمعة، استعداداته الميدانية، على ملعب رديف الجوهرة بجدة، قبيل مباراة الاتحاد.

وتدعو الاتفاقية نظيره الاتحاد، فِيْ تمام الساعة التاسعة مساء غد السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة الساطعة”، فِيْ إطار الجولة الثانية للسعودية. البطولة. مسابقة دوري روشان “موسم 2022-2023”.

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وصلت بعثة الاتفاق إلَّى جدة ظهرًا، وقبل توجهها إلَّى استاد ردم الجوهرة، عقد مدير الاتفاق الفني باتريس كارتيرون مؤتمرًا فنيًا بالفِيْديو فِيْ مقر المعسكر، ومن الميدان، قبل اختتام تدريب المسؤول عَنّْ فريق الاتفاق. تحقيق تدريب الكرات الثابتة والمتحركة.

وفِيْ سياق متصل، استمرت القائمة المختارة للاتفاق فِيْ انتظامها فِيْ المخيم الذي أقيم فِيْ فندق بجدة حتى مواجهة النقابة.

بدأ الاتفاق مشواره فِيْ موسم دوري الروشان السعودي الحالي، حيث خسر أمام الطائي بهدفِيْن مقابل هدف واحد، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وقع محمد الكويبي أول أهداف الاتفاق فِيْ مسابقة دوري روشان السعودي “موسم 2022-2023”.

من جانبه حقق الاتحاد انتصارا كبيرا على نظيره العدالة بثلاثة أهداف دون مقابل فِيْ اليوم الأول من الدوري السعودي.

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