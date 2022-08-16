تفاصيل المطالبة باقالة الفقيه أحمد الريسوني من المواطنيين الجزائر ، الفقيه احمد الرسيوني هو من علمات المملكة المغربية، كان له الأثر البالغ في احياء التراث الديني في المملكة المغربية، حصل على العديد من الشهادات العلمية التي جعلت منه يحمل مناصب كبيرة في المملكة العربية المغربية، وحول تفاصيل اقالته واسباب المطالبة بذلك كان لا بد ان نذكر لكم هنا من موقع العرب اليوم التفاصيل الهامة حول احمد الرسيوني بالاضافة الى كافة المعلومات الهامة حول اقالة الرسيوني.

من هو احمد الرسيوني

الدكتور أحمد الريسوني مواليد 1953 متخصص في الشريعة الإسلامية في المملكة المغربية وهو رئيس سابق لحركة الوحدة والإصلاح، وهي جزء التنمية الاجتماعية في الحزب الإسلامي المغربي، وحزب العدالة والتنمية، يمكن تتبع نسبه العلمي في التطور السلفي الإصلاحي في المغرب، الذي أسسه علاء الفاسي، بما في ذلك الباحثان المالكي المعاصران محمد الطاهر بن عاشور وعبدالله بن بيه، يعرض حاليًا في قطر والمغرب ودول أخرى مختلفة.

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تفاصيل المطالبة باقالة الفقيه أحمد الريسوني من المواطنيين الجزائر

وحول تفاصيل الاقالة للفقيه احمد الرسيوني فقد اكدت تقارير ان اقالة الرسيوني جاءت ضمن تسريب معلومات حول الرسيوني تم اتهامه بها والطعن فيه، هذا ما أعربت عنه الصحف أن “الريسوني يتحمل مسؤولية نتائج تأكيده في ظل الأوضاع المتوترة على مستوى العالم والمحافظات التي لا تتحمل مثل هذه الصدمات التي تثير نيران الانشقاق”، مشيرة إلى أنه “سارع بالاتصال به لاتفاقيات جماهيرية في مناطق حضرية مختلفة بالمغرب ضد التوحيد مع المادة الصهيونية، وكسر التحالف.

اقالة الفقيه احمد الرسيوني

طالب باحثي البلاد بالبحث مما يجري يسبب مشقة بين الأمم والجماعات وبقدر ما يهمها، قالت حركة البناء الوطني المشاركة في السلطة العامة إنها استحوذت على قدر كبير من الازدراء للتأكيدات المعارضة بين الجماعات الشعبية التي أطلقها الريسوني، وأذهلت أحاسيس الجزائريين، والعديد من المجموعات الشعبية في المنطقة المغربية مثل الموريتانيين والجزائريين وكان هذا بسبب الحب الجزائري لأهل فلسطين واثر ما قام به احمد الرسيوني في مواطئة الاحتلال.

وبذكر ما جرى عن اقالة احمد الرسيوني انه لو بقي احمد الرسيوني في مكانه لاصبح الوضع اخطر مما هو عليه، وعليه فإنه قد يزداد التوتر بين افراد المجتمع الجزائري، ولهذا ينبغي للعلماء المسلمين في كل المناطق العربية ان يعلموا ان أي تواطؤ سوف يدفع الناس الى الاثارة والغضب.