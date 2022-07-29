تفاصيل المهارات الرقمية والتخصصات الفرعية للعلوم الإدارية للتقديم بـ الوظائف التعليمية

أصدرت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل التخصصات الدقيقة للعلوم الإدارية، للتقدم للوظائف التدريسية التي تم الإعلان عنها قبل ساعات.

تشمل الاختصاصات درجة البكالوريوس في تخصصات العلوم الإدارية التالية

علوم الإدارة

الإدارة – الإدارة العامة – إدارة الأعمال – إدارة الأعمال / العمليات وإدارة الجودة – المحاسبة العامة – الإدارة العامة (الإدارة العامة العامة) – إدارة التسويق – إدارة الأعمال (التسويق) – إدارة الأعمال / إدارة الموارد البشرية – إدارة الأعمال / إدارة الموارد البشرية و التنظيم – إدارة الأعمال / الإدارة المالية – إدارة الأعمال – المالية – إدارة الأعمال / المالية والاستثمارات – الاقتصاد (إدارة الأعمال) – إدارة الأعمال التنفيذية – الإدارة والأعمال – إدارة الأعمال التجارية / إدارة المرافق – الاقتصاد الإسلامي – العلوم الإدارية – المحاسبة – إدارة الموارد البشرية – الإدارة المالية – التسويق – نظم المعلومات الإدارية – العلوم الاقتصادية والإدارية – التجارة والإدارة – دراسات الأعمال مع الإدارة المالية – إدارة الأعمال مثل / مهنة المحاسبة – إدارة الأعمال / الأنظمة الإدارية – إدارة الأعمال / الأعمال – إدارة الأعمال (المالية والإدارة) – التسويق والسلوك الإداري والتنظيمي – إدارة الأعمال الدولية – المالية – مسار إدارة الموارد البشرية – الإدارة – مسار إدارة الموارد البشرية – دولي إدارة أعمال التسويق – إدارة الأعمال (إدارة الأعمال وإدارة الموارد البشرية) – العلوم الإدارية – المحاسبة والمالية – الموارد البشرية – الإدارة (قسم إدارة الأعمال) – الأعمال العامة والأعمال د الحكومة – المالية وإدارة المحاسبة – الاقتصاد والأعمال – الأعمال والشؤون المالية – المحاسبة والإدارة – المالية والمحاسبة – إدارة الأعمال التنظيمية – الإدارة العامة / التطوير التنظيمي والإداري – إدارة الأعمال (الإدارة) – تنمية الموارد البشرية – الإدارة Y التسويق – الاقتصاد – الأعمال والإدارة – إدارة الأعمال مسار إدارة التسويق – إدارة الأعمال والإدارة – إدارة الأعمال / مسار الموارد البشرية – إدارة الأعمال العامة والموارد البشرية – إدارة الأعمال / إدارة التسويق – العلوم في نظم المعلومات الإدارية – إدارة الأعمال التنفيذية – الدولية الأعمال – الإدارة (الأعمال) – الإدارة (الإدارة التنظيمية) الإدارة (الإدارة العامة) وإدارة الموارد البشرية – إدارة الأعمال (الأعمال الدولية) – إدارة الأعمال / نظم المعلومات الإدارية – إدارة الأعمال / الموارد البشرية – الإدارة التطبيقية – الأعمال – الشركة العامة – الإدارة (قسم المحاسبة) – العلوم المالية – الدراسات الإدارية – الدراسات التجارية – المالية (الإدارة المالية) – التمويل والإدارة – المحاسبة وإدارة الموارد البشرية – نظم المعلومات التجارية – الإدارة إدارة الأعمال التنفيذية – إدارة الأعمال (إدارة الأعمال الدولية) – إدارة الأعمال (الإدارة العامة) – نظم المعلومات الإدارية والتنظيمية – إدارة الأعمال – المسار الإداري – إدارة الأعمال مع المالية – الأعمال الدولية والإدارة – العلوم الإدارية – المالية – المالية والاستثمارات – التأمين – الاقتصاد وإدارة المشاريع – إدارة سلسلة التوريد

المهارات الرقمية

س 2 ما هي التخصصات الفرعية للمهارات الرقمية بخلاف علوم الكمبيوتر

C2 – المعلوماتية – المعلوماتية وعلوم المعلومات – المعلوماتية – نظم المعلومات – هندسة المعلوماتية – المعلوماتية وهندسة الشبكات – برمجة المعلوماتية ونظم المعلومات – المعلوماتية – المعلوماتية والهندسة – المعلوماتية – نظم المعلوماتية – علوم نظم المعلومات – علوم الحاسب المتقدمة – تعليم الحاسب الآلي. وإحصاءات التعليم تعليم الحاسوب هندسة البرمجيات الحاسوب نظم المعلومات شبكات الحاسوب والأمن تكنولوجيا المعلومات إدارة البيانات هندسة الحاسوب التقنية تعليم الحاسوب – أمن الحاسوب والشبكات – حوسبة تكنولوجيا المعلومات والمعلومات – علوم الحاسوب – شبكات الحاسوب – المسار – علوم وهندسة الحاسوب – نظم المعلومات الحاسوبية – هندسة الشبكات – تقنيات المعلومات والاتصالات – تقنيات المعلومات / تقنيات الإنترنت والوسائط المتعددة – شبكات Inf علم الهندسة – المعلوماتية وعلوم المعلومات – علوم المعلوماتية تطوير البرمجيات – تطوير التطبيقات – تكنولوجيا المعلومات والحوسبة – تكنولوجيا المعلومات المعلوماتية – تعليم الكمبيوتر – المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات – تطبيقات الكمبيوتر – أنظمة الكمبيوتر / Alum Cat Computing – تكنولوجيا الشبكات – الحوسبة في تطوير البرمجيات – أنظمة وشبكات الكمبيوتر – البرمجة – تكنولوجيا الكمبيوتر التطبيقية – أنظمة الكمبيوتر والمعلومات / الرسومات والوسائط المتعددة – شبكات الكمبيوتر وتصميم الويب – علوم وتكنولوجيا المعلومات – هندسة الكمبيوتر – الحوسبة / تكنولوجيا المعلومات علوم الكمبيوتر – هندسة الإلكترونيات والحاسوب – دراسات تكنولوجيا المعلومات – الهندسة الإلكترونية / تكنولوجيا الحاسوب – علوم الحاسب – شبكات الحاسوب – تكنولوجيا شبكات الحاسوب وأنظمة التشغيل – تقنيات الحاسب وإدارة الأنظمة – Ingen علوم الحاسوب التطبيقية – تكنولوجيا الحاسوب – أنظمة الحاسب والاتصالات – أمن المعلومات والشبكات – علوم وتكنولوجيا الحاسب – علوم الحاسب – تكنولوجيا الشبكات – تكنولوجيا البرمجيات – علوم المعلومات والحاسوب / هندسة البرمجيات – هندسة أنظمة البرمجيات – تكنولوجيا المعلومات – تكنولوجيا الحاسوب – علوم الكمبيوتر وتطبيقاته – الاتصالات وشبكات الكمبيوتر – نظم المعلومات الحاسوبية – هندسة أنظمة الكمبيوتر – أمن الكمبيوتر – تكنولوجيا الكمبيوتر – علوم الكمبيوتر – التعليم التعاوني – تصميم وشبكات الكمبيوتر لشبكة الويب العالمية – المعلومات وعلوم الكمبيوتر / الشبكات والحماية – المعلوماتية (هندسة البرمجيات) – هندسة الحاسوب والمعلومات – البرمجة ونظم المعلومات – هندسة الحاسوب والشبكات – هندسة الشبكات – هندسة الحاسوب – البرمجة وعلوم الحاسوب – الحوسبة – الحاسبات وتقنية المعلومات – تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات (نظم المعلومات) – تكنولوجيا وبرمجة الحاسبات – أنظمة الحاسب الآلي والإلكترونية – إدارة نظم وتقنية الشبكات – نظم المعلومات الحاسوبية – هندسة البرمجيات مع الشبكات – أنظمة الحاسب الآلي – الشبكات والأمن – الحاسب الآلي الأمن – أنظمة الكمبيوتر – إدارة البيانات – أمن الشبكات المعلومات والحوسبة – التقنية / هندسة الكمبيوتر – التكنولوجيا ونظم المعلومات – أمن نظم المعلومات – الشبكات والإنترنت – تكنولوجيا أنظمة الكمبيوتر – الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات – تكنولوجيا تطبيقات الكمبيوتر – تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات – أمن المعلومات والشبكات – علوم الحوسبة والمعلومات / إدارة البيانات – تطبيقات الحاسوب – علوم الكمبيوتر المتقدمة وإدارة تكنولوجيا المعلومات – إعادة التكنولوجيا علوم الحاسب – تكنولوجيا هندسة أنظمة الحاسب – أنظمة الحاسب (التقنية) الأنظمة المدمجة) – قسم تكنولوجيا المعلومات – التكنولوجيا الهندسية وعلوم الحاسب – التكنولوجيا وعلوم الحاسب – أنظمة الشبكات والاتصالات – البرمجة التكنولوجية – تقنيات الحوسبة (الكمبيوتر) – المعلومات والحوسبة / تقنيات الاتصالات – الشبكات والاتصالات – علوم الحاسب – مسار نظم المعلومات – المعلوماتية وعلوم المعلومات هندسة البرمجيات وإدارة البيانات – أنظمة الكمبيوتر (تصميم وتطوير البرمجيات) – الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات (هندسة الكمبيوتر) – هندسة الشبكات والاتصالات – لغات الحاسب – تكنولوجيا المعلومات المتكاملة – تكنولوجيا المعلومات التجارية والحاسوبية – تكنولوجيا نظم المعلومات – هندسة الحاسبات والاتصالات والبرمجيات – الهندسة علوم الكمبيوتر – التعليم التعاوني – هندسة نظم المعلومات – الهندسة والعلوم وعلوم الكمبيوتر – علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات – تكنولوجيا الكمبيوتر في تطوير البرمجيات – الشبكات وأنظمة الاتصالات – الهندسة الكهربائية / إلكترونيات الكمبيوتر ودراسات الاتصالات والمعلومات