أطلقت المجموعة المالية هِيْرميس القابضة النسخة 16 من مؤتمر “المجموعة المالية هِيْرميس وان أون وان” فِيْ دبي بمشاركة 205 شركة.

تقام دورة هذا العام فِيْ دبي، تحت عَنّْوان “التغلب على تحديات التضخم واستكشاف فرص الاستثمار فِيْ الأسواق الناشئة والحدودية”، بمشاركة مؤسسات تمثل قطاعات المستهلك، والطاقة، والبنوك، والتمويل، والرعاية الصحية، والصناعات، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمرافق والتنمية العقارية.

وأوضح هِيْرميس أن المؤتمر الذي يهتم بمناقشة فرص الاستثمار فِيْ الأسواق الناشئة والواعدة “يشهد مشاركة ممثلين عَنّْ الإدارة التنفِيْذية لأكثر من 205 شركة من 33 دولة، بالإضافة إلَّى أكثر من 655 مستثمر دولي من أكثر من 270. مؤسسات دولية بارزة من 37 دولة “.

كَمْا سيشهد المؤتمر الذي ينتهِيْ فِيْ 22 سبتمبر تصويتاً إلكترونياً بعَنّْوان “توافق 2023” لاستطلاع آراء المستثمرين الدوليين ورؤساء الشركات فِيْ الأسواق الناشئة والواعدة حول “أهم المواضيع والتوقعات التي تشغل العالم”. اهتمام مجتمع الأعمال والاستثمار فِيْ تلك الأسواق فِيْ السنوات القادمة »، بحسب بيان هِيْرمس.

ثمار الانتعاش الاقتصادي

صرح الرئيس التنفِيْذي للمجموعة المالية هِيْرميس القابضة، كريم عوض، أن مؤتمر الاستثمار هذا العام ينطلق بالتزامن مع الأسواق الناشئة التي تمر بالعديد من التحديات فِيْ ظل الصعوبات والتقلبات فِيْ الاقتصاد العالمي.

وأشار عوض إلَّى أنه على الرغم من قدرة دول العالم على تجاوز تداعيات جائحة كوفِيْد -19، فإن اضطرابات سلسلة التوريد ومعدلات التضخم المرتفعة التي وصلت إلَّى أعلى مستوياتها على الإطلاق تقف فِيْ طريق جني ثمار الانتعاش الاقتصادي.

شهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين الماضيين، وخاصة خلال عام 2022، انتعاشًا ملحوظًا على خلفِيْة الزيادة الكبيرة فِيْ عدد الاكتتابات الأولية فِيْ مختلف البورصات.

أبرمت مجموعة هِيْرميس عدة صفقات خلال عام 2022، حيث قامت بدور مدير الاكتتاب فِيْ طرح أسهم بقيمة 795 مليون دولار لشركة Fertiglobe فِيْ سوق أبوظبي للأوراق المالية، ومدير الاكتتاب المشترك للطرح العام الأولي لشركة “أدنوك للحفر” فِيْ سوق أبوظبي. . بالنسبة للأوراق المالية والبالغة 4.0 مليار دولار، ومدير الطرح المشترك لأسهم “الياه سات” بقيمة 2.7 مليار درهم فِيْ بورصة أبوظبي، ومدير الطرح المشترك والمستشار المالي الوحيد لصفقة طرح “فوري”. فِيْ البورصة المصرية بقيمة 76.3 مليون دولار.

المجموعة المالية هِيْرميس

تتمتع المجموعة المالية هِيْرميس القابضة بحضور مباشر فِيْ 14 دولة عبر أربع قارات. نشأت الشركة فِيْ السوق المصري وتوسعت على مدار 38 عامًا لتتحول من بنك استثماري فِيْ الشرق الأوسط فقط إلَّى بنك شامل فِيْ مصر وبنك استثماري للأسواق الناشئة والحدودية.

تقدم الشركة عددًا من الخدمات المالية والاستثمارية، بما فِيْ ذلك الترويج والاكتتاب وإدارة الأصول والسمسرة فِيْ الأوراق المالية والبحث والاستثمار المباشر فِيْ الأسواق الناشئة والحدود.

فِيْ السوق المصري، تمتلك الشركة منصة فِيْ خدمات التمويل غير المصرفِيْة، والتي تغطي أنشطة متعددة بما فِيْ ذلك التمويل الأصغر والتأجير التمويلي والتخصيم وكذلك الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) والتمويل العقاري والتأمين.

من خلال استحواذها مؤخرًا على حصة أغلبية فِيْ aiBANK، سمح ذلك للشركة أيضًا بتقديم منتجات وخدمات مصرفِيْة.