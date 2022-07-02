تفاصيل تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول تجديد عقد اللاعب المصري مع النادي والاتفاق طويل الأمد معه، لذلك سنكتشف من خلال تفاصيل تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول.

من هُو محمد صلاح من

محمد صلاح حامد محروس غالي لاعب كرة قدم محترف يلعب فِيْ مركز الجناح الأيمن برقم 11 فِيْ صفوف نادي ليفربول من 2017 حتى الآن. ولد محمد فِيْ جمهُورية مصر العربية فِيْ 15 يونيو 1992 م، ويبلغ من العمر حوالي 30 عامًا. عام، وتفِيْد التقارير أنها متزوجة من ماجي محمد صادق ولديها طفلان. حصل اللاعب على عدد كبير من الجوائز خلال مسيرته الكروية وتمكن من إحداث تغيير إيجابي ملحوظ لصالح نادي ليفربول، ويصنف كأحد أبرز وأشهر اللاعبين فِيْ الوطن العربي.

سيرة محمد صلاح

أرفقنا أدناه قائمة بأهم المعلومات المتعلقة باللاعب المصري محمد صلاح وهِيْ كالتالي

الاسم الأول والأخير محمد صلاح حامد محروس غالي.

الإسم المستعار محمد صلاح.

الاسم الانجليزي محمد صلاح غالي.

الإسم المستعار أبو مكة.

اللقب فخر العرب.

تاريخ الميلاد من مواليد 15 يونيو 1992 م.

محَلْ الميلاد قرية نجريج – مركز بسيون – محافظة الغربية – مصر.

محَلْ الإقامة الحالي ليفربول، إنجلترا، المملكة المتحدة.

العمر يبلغ الآن من العمر 30 عامًا.

الجنسية يحمل الجنسية المصرية.

الدين يعتنق الدين الإسلامي.

العقيدة أهل السنة والجماعة.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج ماجي صادق.

الجنسية الجنسية مصري الجنسية.

الأبناء مكة – كيان.

المؤهلات العلمية غير معروف.

اللغة الأم العربية – اللهجة المصرية.

لغات أخرى الإنجليزية.

المهنة رياضي – لاعب كرة قدم.

الفريق الحالي ليفربول، إنجلترا.

مركز اللعب الجناح الأيمن، المهاجم.

رقم قميص النادي رقم القميص 11.

رقم الفانيلة فِيْ المنتخب الوطني رقم الفانيلة رقم 10.

المهارات الفردية يلعب بقدمه اليسرى.

سنوات العمل منذ 2004 م – حتى الآن.

تفاصيل تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

اتفق كل من اللاعب المصري محمد صلاح ونادي ليفربول الإنجليزي على تجديد العقد لمدة نحو ثلاث سنوات، أي حتى عام 2025 م، وهِيْ فترة طويلة. الإبقاء على اللاعب المصري لمواصلة عمله مع النادي وتم إتمام العقد مساء الجمعة 1 يوليو 2022 م. لتستمر فِيْ أنفِيْلد لفترة طويلة.

كَمْ هُو راتب محمد صلاح مع ليفربول

ولم يعلن النادي الإنجليزي رسميًا بعد عن راتب محمد صلاح، لكن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية كشفت أن اللاعب يتقاضى راتباً يزيد عن 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً وبالتحديد يقترب من مبلغ 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً. وبذلك يصبح اللاعب المصري أعلى راتب فِيْ تاريخ نادي ليفربول الإنجليزي حتى الآن، بشرط أن يستمر عقد اللاعب حتى يونيو 2025 ويذكر أن مفاوضات الاتفاق على أجر اللاعب استمرت لفترة طويلة، حتى ضاعف أجره الأسبوعي.

حساب محمد صلاح على تويتر

جدير بالذكر أن اللاعب المصري محمد صلاح يعتبر من أشهر اللاعبين فِيْ العالم، حيث يتمتع بقاعدة ديمقراطية كبيرة محَلْيًا فِيْ جمهُورية مصر العربية والعالم نظرًا لأدائه الاحترافِيْ فِيْ المركز الهجومي.، ويذكر أن اللاعب ينشط فِيْ العديد من مواقع التواصل. أهمها على حسابه الرسمي على منصة تويتر، حيث يتابعه أكثر من 16.8 مليون متابع، ويمكنك زيارة الحساب الرسمي “” مباشرة.

ها قد وصلنا إلى نهاية فقرات مقالنا بعنوان تفاصيل تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول، حيث سلطنا الضوء بشكل مباشر من خلال اللاعب المصري وأدائه الاحترافِيْ المتميز ومقدار ما يكسبه مع النادي، عدا متابعته الرسمية. حساب على منصة Twitter.