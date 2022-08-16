تفاصيل تحطم طائرة خفيفة ومصرع قائدها بعد إقلاعها من مطار الثمامة في السعودية ،تعتبر من أكثر االاحداث الذي أثارت موجة من الصدمة والحزن في نفوس الملايين من الشعب السعودي ،وذلك بعد تحرك الطائرة وإقلاعها من مطار الثمامة السعودي والذي كانت تحمل بداخلها فقط قائد الطائرة الذي توفى بعد الحادث مباشرة ،سنتعرف خلال الاسطر القادمة من المقال على التفاصيل.

تحطم طائرة خفيفة ومصرع قائدها

شهدت الساعات الأولى من يوم الثلاثاء الموافق ال16 من شهر أغسطس لعام 2022م حادثة صدمت الكثير من الجمهور في المملكة العربية السعودية ،وذلك بعد إعلان تحقيقات شركة لطيران وإعلان وفاة قائد الطائرة التي انطلقت من مطار الثمامة صباحاً وعلى متنها القائد فقط ،كما أكدت على إرسال اللجان الخاصة بالكشف والتحقيقات للكشف عن تفاصيل والاسباب حول الحادث.

تفاصيل تحطم طائرة خفيفة ومصرع قائدها بعد إقلاعها من مطار الثمامة في السعودية

يبحث الكثير من الشعب السعودي والعربي بشكل كبير في الاوقات الاخيرة عن تفاصيل تحطم طائرة خفيفة ومصرع قائدها ،وذلك بعد التأكيد من شركة الطيران عبر حساب “تويتر” والجهات المسؤولة لتولي أمر البحث عن ملابسات الحادث كما أن الشركة لم تتحدث أي تفاصيل حول هوية القائد المتوفي وشركة الطيران التابعة للطائرة بالإضافة الى مكان سقوط الطائرة لأسباب معينة.

تحطم طائرة خفيفة ومصرع قائدها بعد إقلاعها من مطار الثمامة

كما ذكرنا سابقاً عن القرارات وبيان أحد شركات الطيران السعودية عن الإعلان الرسمي لوفاة قائد الطائرة التي انطلقت من مطار الثمامة لدى دولة الرياض في صباح اليوم الثلاثاء ،كما قدم الكثير من الشخصيات المشهورة والعاملة في مجال الطيران بتقديم التعازي للمتوفي ولملابسات الحادث الأليم الذي شهدته بلاد السعودية ومؤكدة عن الاستمرار في متابعة الاسباب المؤدية لذلك.

تفاصيل تحطم طائرة خفيفة ومصرع قائدها بعد إقلاعها من مطار الثمامة في السعودية كما أن دولة السعودية تشهد تطوراً كبير في السنوات الاخيرة لمجال الطيران والمجالات الاخرى ،مما أثار الدهشة والصدمة من قبل الشعب السعودي جراء الحادث.