كشفت تقارير إعلامية دولية، مساء الخميس، عَنّْ تفاصيل جديدة وتقدم سريع فِيْ توقيع الفوز مع الحارس الكولومبي ديفِيْد أوسبينا.

وبدأت إدارة معمر الاستعدادات التاريخية للموسم الجديد، من خلال “التعاقد” رسميا مع المدرب الفرنسي الدولي رودي جارسيا.

وطالب المدير الفني الفرنسي “بتوظيف” بعض الأسماء. ومن بينهم الحارس الكولومبي ديفِيْد أوسبينا والظهِيْر الأيسر الإيفواري جيزلان كونان الذي التقى به النصر بالفعل.

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واتفق العالم رسميًا ونهائيًا مع حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا الذي سينضم إلَّى فريق كرة القدم الأول مجانًا أيضًا بعد انتهاء عقده مع نابولي.

وأشار الصحفِيْ نيكولو شيرا المتخصص فِيْ سوق الانتقالات، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين الصغير “تويتر”، مساء اليوم الخميس، إلَّى تفاصيل عقد الفوز مع أوسبينا.

وأكد نيكولو شيرا أن أوسبينا سينتقل إلَّى النصر مجانًا، بموجب عقد لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، والذي سيحصل على 3.5 مليون يورو فِيْ الموسم مع حوافز إضافِيْة.

وفِيْ السياق ذاته، أفاد حساب “Transfers24hr” المتخصص فِيْ انتقالات اللاعبين، أن حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا موجود حاليًا فِيْ دبي لإجراء فحوصات طبية قبل انتقاله رسميًا إلَّى نادي النصر.