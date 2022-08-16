تفاصيل تنسيم نبيل طالبة الفيوم المخطوفة وتصدر اسمها محركات البحث، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا خبر اختطاف طالبة الفيوم تنسيم نبيل، في طالبة في السنة الأولى وتدرس في كلية الطب في جامعة الفيوم، ومن خلال مقالنا اليوم في موقع العرب اليوم سوف نوضح لكم تفاصيل تنسيم نبيل طالبة الفيوم المخطوفة وتصدر اسمها محركات البحث، تابعونا.

تفاصيل تنسيم نبيل طالبة الفيوم المخطوفة وتصدر اسمها محركات البحث

اختفت الطالبة تسنيم محمد عبد القوي عن الأنظار منذ حوالي يومين، فهي طالبة في السنة الاولى بكلية الطب في جامعة الفيوم، فكانت ولدتها قد قامت بالدعاء لابنتها أن تعود سالمة عندما تغادر المنزل بعد ان ذهبت لتزور صديقتها لكنها لم تعد وبقي أهلها يبحثون عنها لفترة طويلة دون أن يجدوها، بعد ذلك أبلغ اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم. من قبل العميد محمد ثابت عطوة رئيس مركز شرطة إنسا أنه تم تلقي بلاغ من الأهالي يفيد بأن طالبة تدعى تسنيم نبيل محمد عبد القوي في التاسعة عشر من عمرها، التي تعيش في مدينة إتسا التابعة لمحافظة الفيوم، ذهبت لزيارة صديقتها في نفس المدينة لكنها اختفت ولم تعد إلى المنزل.

من هي تنسيم نبيل طالبة الفيوم

تدرس تسنيم في كلية الطب البشري في جامعة الفيوم وهي الان تبلغ التاسعة عشر من عمرها، وصرح السيد محمد سرحان خال الطالبة المختفية أن ابنة شقيقته الطالبة في السنة الأولى بكلية الطب البشري بجامعة الفيوم بأنها غادرت المنزل يوم أول أمس وتحديدا في الساعة السابعة مساء ثم توجهت إلى منزل صديقتها لكنها لم تعد بعد، ووضح من خلال ما صرح به انه بحثوا عنها على نطاق واسع مع جميع أصدقائها، وبعد ذلك اضطرت عائلتها للذهاب إلى مركز الشرطة و قامت بتقديم شكوى بغيابها خلال الـ 24 ساعة الأولى من غيابها قبل نشر تقرير رسمي بخصوص اختفائها.

هل الطالبة تسنيم مخطوفة

تقول والدة الطالبة تسنيم ان ابنتها لم تحمل هاتفا محمولا لأن هاتفها تعرض للتلف وتركته في المنزل قبل الخروج لأنه لا يعمل، على الرغم من أنهم يبحثون عنها في جميع أنحاء محافظة الفيوم، حتى بعد تحرير المحضر، وايضا قاموا بنشر صورتها على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي المختلفة وطالبو ا من الناس البحث عنها و إخطارهم على الفور إذا رأوها في أي مكان حتى يتمكنوا من العثور عليه وإراحتهم.

الى هنا وصلنا واياكم الى ختام مقالنا لهذا اليوم الذي تحدثنا فيه عن تفاصيل تنسيم نبيل طالبة الفيوم المخطوفة وتصدر اسمها محركات البحث.