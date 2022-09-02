تفاصيل جديدة حول أزمة فِيْكتوريا بيكهام وكنتها.. سرقت رقصتها الأولى

يبدو أن التوترات بين مصممة الأزياء البريطانية فِيْكتوريا بيكهام وزوجة ابنها الجديدة فِيْ أعلى مستوياتها على الإطلاق، خاصة بعد ظهُور تفاصيل صادمة عَنّْ حفل زفاف نيكولا بيلتز وزوجها بروكلين بيكهام، الذي أقيم العام الماضي.

زُعم مؤخرًا أن فِيْكتوريا بيكهام، 48 عامًا، وابنتها نيكول بيلتز، 27 عامًا، تصادمتا كثيرًا واختلفتا فِيْ عدة مناسبات أثناء التحضير لليوم الكبير، وكذلك فِيْ يوم الاحتفال نفسه.

فِيْكتوريا بيكهام تسرق أغنية رقص صهرتها الأولى

قال مصدر مقرب من العائلة إن على المتزوجين حديثًا تغيير الأغنية لرقصتهم الأولى، بعد أن اختارت فِيْكتوريا نفس الأغنية لرقِصَّة الأم والابن للرقص مع ابنها بروكلين، على الرغم من أن الأغنية تضمنت كلمات. أغاني رومانسية مثل “Now” أنا أحبك بجنون “و” عَنّْدما اتصلت بك فِيْ وقت متأخر من الليلة الماضية رأيت أنني وقعت فِيْ الحب. “

وأوضح مصدر لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن المغني اللاتيني مارك أنتوني طلب من نيكولاس وبروكلين اختيار أغنيتهما المفضلة لتقديمهما، وكانت تلك أغنيته المفضلة، ولكن دون إشعار مسبق وبناءً على طلب فِيْكتوريا، قام مارك بتحويل أغنية فِيْ رقِصَّة بين الأم والابن، وكان بإمكان الضيوف الشعور بأن هناك شيئًا ما خطأ.

صرح المصدر “كان الأمر محرجًا للزوجين اللذين اعتقدا أن هذه ستكون لحظة خاصة بالنسبة لهما”.

بسبب سرقة فِيْكتوريا للأغنية، كان على الثنائي أن يرقص على أنغام أغنية “Can’t Help Falling in Love” لإلفِيْس بريسلي.

أزمة عائلة بيكهام وبيلتز

وكشفت تقارير صحفِيْة سابقة أن الخلافات أعمق من ذلك، وأنها لا تقتصر على الأفراد، بل تتواجد وتحترق بين عائلتي بروكلين ونيكولاس.

ونقل موقع “بيج سيكس” عَنّْ مصدر مقرب من العائلتين قوله “الخلاف بين فِيْكتوريا ونيكولاس هُو مجرد واحد من الأضرار الجانبية للمشكلة التي تحدث الآن بين عائلتي بيلتز وبيكهام. لا يقتصر النزاع على فِيْكتوريا ونيكولاس، بل يشمل العائلتين “.

وتابع المصدر “من الواضح تماما أن هناك مشكلة بين العائلتين. الجميع يحاول إثبات موقفه ويبدو واضحا أن هناك الآن انقطاع فِيْ الاتصال بين الجانبين “.

هنا، أشار المصدر إلَّى أصل الخلاف، الذي يقال الآن فِيْ بالم بيتش، وهُو سعي الزوجين الشابين، بروكلين ونيكولا، لإنشاء إمبراطوريتهما الخاصة، على غرار العلامة التجارية العالمية المملوكة الآن لوالدي بروكلين.، النجوم ديفِيْد وفِيْكتوريا بيكهام.

وأضاف المصدر أن بروكلين ونيكولا تريدان السير على خطى والدي بروكلين بإطلاق خطوط أزياء فِيْ مجالات الملابس ومستحضرات التجميل والعطور.