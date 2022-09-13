بالفيديو: تفاصيل جديدة حول جريمة عمان المروعة، فجع الشعب الأردني صباح يوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر سبتمبر قيام حماة بقتل زوج إبنتها بطريقة بشعة جدا، حيث تفاعل الكثير مع هذه القضية المأساوية، من نوعها في ظل إنعدام الأمن، كما واهتم الكثير للتعرف على تفاصيل جديدة حول جريمة عمان المروعة وطالبو الحكومة الأردنية بإلقاء على أشد العقاب على المتهم بقضية القتل.

قصة جريمة عمان المروعة

حسب ما أوضحت الأجهزة الامينة الفترة الاخيرة حول قصة جريمة عمان المروعة التي حصلت قبل ساعات من الأن وهو مقتل شاب ثلاثيني من عمره على يد حماته، حيث كان هناك خلاف عائلي بين عائلتين امتد الى حوالي ستة أشهر ثم قام المغدور برفع دعوة في المحكمة الشرعية تتعلق بأحداث الخلاف، مما أثارات القضية حماة زوج أبنتها وقامت بقتله من خلال حرقه بمادة التنر بمنكقة مهجورة

تفاصيل جديدة حول جريمة عمان المروعة

كشفت بعض المصادر المقربة من المغدور بعض التفاصيل الجديدة حول جريمة عمان المروعة التي انتشرت الفترة الأخيرة، وهي حماة والدة زوجته في محافظة معان باستدراج زوج ابنتها خلال العطوة العشائرية في مركبة مع أختها ووضع له مادة خدرة بنسبة عالية في القهوة، وبعد تخديره، تم نقله الى منطقة الطاحونة وتعرف أنها منطقة خالية جدا من السكان والقيام بإلقائها في حفرة وسكب عليه التنر ومن ثم حرقة، وبعد ثلاثة أيام من البحث والتحري عليه اكتشف وجود الجثة من قبل أحد المارة.

فيديو جريمة عمان المروعة

انتشر في الساعات القليلة فيديو جريمة عمان المروعة والذي يحتوي على مشاهد مرعبة جدا، حول جثة ملقاة في حفرة مفحمة، حيث هرعت طواقم الاسعاف الى المكان، وتم نقل الجثة الى المشرحة، مما باشرت أجهزة الشرطة بالتحقيق فتبين بأن قاتل الشاب الاردني الثلاثيني من عمره حماته وتم إلقاء القبض عليها والاعتراف بالجريمة.

في ظل انعدام الأمن في الكثير من الدول كثرت العديد من الجرائم المروعة، حيث في الفترة الأخيرة انتشر جريمة غريمة من نوعها في الأردن وبالأخص في عمان، حيث قيام حماة بقتل زوج ابنها بطريقة مرعبة جدا