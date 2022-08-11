فيديو وتفاصيل جديدة حول مقتل سلمى فتاة الزقازيق الشرقية، تداولت وسائل الإعلام المصرية ومنصات التواصل الإجتماعي قبل أيام فيديو مقتل سلمى فتاة الزقازيق، والذي يعد من الفديوهات المؤلمة والموجعة جدا، كما أنه يشابه فيديو مقتل نيرة أشرف طالية المنصورة، تفاعل الكثير من رواد السوشيال ميديا مع الفيديو، وطالبوا بالقصاص من قاتل سلمى بهجت، حيث زادت عمليات البحث عن تفاصيل جديدة حول مقتل سلمى فتاة الزقازيق.

من هي سلمى بهجت فتاة الزقازيق

تعد سلمة بهجت شابة في العشرينات من عمرها من مواليد 2000، وتبلغ من العمر 22 عام، تعيش سلمة مع عائلتها في محافظة الشرقية بالزقازيق، كما أنها تدرس في كلية الإعلام في جامعة الشروق بالزقازيق وتعد من الطالبات المتفوقات في تخصصها، حيث تعمل سلمى على موقع الالكتروني تابع لشركة مصرية رغم أنها طالبة جامعية، وفي الآونة الاخيرة اصبح اسمها ترند عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن مقتلها على يد شاب مصري في العشرينات من عمرة، قام بطعنها عدة طعنات بالسكين، مما أدى الى وفاتها على الفور.

فيديو مقتل سلمى فتاة الزقازيق الشرقية

انتشر فيديو مقتل سلمى بهجت عبر محركات البحث جوجل مما سرعان ما انتشر الفيديو عبر السوشيال ميديا، واحتوى الفيديو على العديد من المشاهد المؤلمة جدا، حيث قام شاب يدعى إسلام محمد بالاعتداء على الفتاة سلمى بهجت بالطعن عدة طعنات ما يقارب خمسة عشر طنة في مختلف جسدها، بالقرب من المحكمة، أدى الى مقتلها على الفور، حيث عم الغضب الكبير في الشارع المصري وطالبة بالقصاص من قاتل سلمى بهجت في ظل إنعدام الأم في جمهورية مصر الفترة الأخيرة وكثرة الجرائم.

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الواقعة حدثت في مدخل عمارة سكنية، قريبة من محكمة الزقازيق داخل منطقة الحلقة، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على مرتكب الواقعة في الحال شاب يقتل طالبة إعلام بـ 15 طعنة المعلومات الأولية pic.twitter.com/fchkn29EVZ — الشاعر البستانى راوى الزهور (@bos_tany) August 9, 2022

تفاصيل جديدة حول مقتل سلمى فتاة الزقازيق

بعد قيام قاتل سلمى بهجت فتاة الزقازيق تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية بإلقاء القبض على القاتل إسلام محمد، وتم تحويله للعدالة، والجدير بالذكر بأن إسلام محمد شاب يدرس في كلية الإعلام، وعلى الأرجح بأن كان يحب الطالبة سلمى، وحصلت بينهم بعض الخلافات الخاصة أدى الى مما أدى الى قتلها، ولا يوجد معلومات جديدة حول مقتل سلمى فتاة الزقازيق.

مع غياب الأمن في جمهورية مصر العربية كثرت العديد من الجرائم الكبيرة، الفترة الأخيرة، وان أبرزها مقتل نيرة أشرف ، والأن مقتل سلمى بهجت على يد شاب طعن بالسكين، كما طالب الكثير بإجراء أقصى أنواع العقوبات على المجرمين، ولا يوجد تفاصيل جديدة حول مقتل سلمى فتاة الزقازيق الشرقية .