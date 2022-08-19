تفاصيل جديدة عن ثغرة آبل الأمنية الخطيرة 

تم حث المليارات من مستخدمي Apple اليوم على تحديث أجهزتهم بعد أن كشفت الشركة عن عيوب أمنية خطيرة لأجهزة iPhone و iPad و Mac قد تسمح للمهاجمين بالسيطرة الكاملة عليها.

وقالت الشركة الأمريكية إنها على علم بالتقارير التي تفيد باحتمال استغلال هذه القضية، وأصدرت تقريرين أمنيين حول القضية الأربعاء الماضي، لكنهما لم يلقيا اهتمامًا واسعًا حتى الآن.

طلب خبراء الأمان من المستخدمين تحديث الأجهزة المتأثرة iPhone 6S والإصدارات الأحدث، وطرازات iPad المختلفة بما في ذلك الجيل الخامس والإصدارات الأحدث، وجميع أجهزة iPad Pro و iPad Mini 4 والإصدارات الأحدث، و iPad Air 2 والإصدارات الأحدث.

أين مشكلة ضعف آبل

قالت شركة آبل في تفاصيل التقرير الجديد إن المشكلة حدثت في WebKit، محرك المتصفح الذي يشغل Safari، والنواة، جوهر نظام التشغيل، وتم تسمية الثغرات الأمنية بأرقام وحروف متتالية مثل CVE-2022- 32893، وحتى الآن لا توجد تقارير مؤكدة عن حالات محددة تم فيها استخدام ثغرة أمنية ضد الأشخاص أو الأجهزة، ولم تصدر Apple أي بيان بهذا الشأن، لكنها حثت على إصدار التحديث الجديد.

على الرغم من عدم وجود تقارير عن استغلال الثغرة الأمنية حتى الآن، إلا أن المشكلة لها تداعيات واسعة، حيث أصبحت منتجات Apple مهمة جدًا للحياة اليومية، حيث يمكنها التعرف على الوجه واستكمال بيانات التطبيقات المصرفية والبيانات الصحية. وهذا يعني أن المخترق يمكنه الوصول إلى كل ما ذكر.

كيفية تحديث الجهاز

يمكن الحصول على التحديث من خلال الانتقال إلى قسم إعدادات الجهاز واختيار تحديث البرنامج.

قال مراسل بي بي سي نيوز، جو تيدي، إن المشكلة تكمن في حلم أحد المتسللين في محاولة اختراق هاتف أي شخص لرصده، وإنها كانت نقطة ضعف ذكية للغاية.

تم اكتشاف الثغرة من قبل مستخدم أطلق على نفسه اسم هاكر القبعة البيضاء، في إشارة إلى التزامه بالأخلاق وعدم استغلال الثغرات من أجل الشر.