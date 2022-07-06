تفاصيل جديدة فِيْ صفقة النصر العالمية.. “هدية خالد بن فهد الكبرى”

أعلن الإعلامي الرياضي علي العَنّْزي، أن الأمير خالد بن فهد، الرمز والعضو الذهبي لنادي النصر، سيرعى جميع تكاليف صفقة الظهِيْر الأيسر الإيفواري جيسلان كونان.

وكشف النصر، فِيْ بيان رسمي، عَنّْ تعاقده مع الظهِيْر الأيسر الإيفواري جيسلان كونان فِيْ صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي ستاد ريمس الفرنسي.

وأشار العالم إلَّى أن الجناح الإيفواري وقع عقودا تربطه بفريق كرة القدم الأول لنادي النصر، لمدة 3 سنوات، حتى 30 يونيو 2025.

وكتب علي العَنّْزي عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر” “رمز النصر الأمير خالد بن فهد هُو الذي غطى جميع تكاليف عقد الظهِيْر الأيسر العاجي مع كونان لناديه الدولي. .

يشار إلَّى أن كونان بدأ مسيرته الاحترافِيْة فِيْ كرة القدم فِيْ أسيك ميموزا فِيْ ساحل العاج، ثم انتقل سريعًا إلَّى فِيْتوريا غيماريش فِيْ أوروبا، فِيْ عام 2016، ثم ظهر مع فريق ستاد ريمس الفرنسي فِيْ صيف 2022، أي أقام فِيْ فرنسا. . ، 4 سنوات كاملة.

على الصعيد الدولي، كان لغيسلان كومان مسيرة جيدة، حيث لعب 31 مباراة رسمية مع منتخب ساحل العاج.

استطاع كونان، هذا الموسم، المشاركة مع ستاد ريمس فِيْ الدوري الفرنسي، فِيْ 27 مباراة، سجل خلالها هدفًا وصنع 3 أخرى، ببطاقة صفراء، ولا بطاقات حمراء، كَمْا أنه لم يفوت أبدًا بسبب الإصابة.