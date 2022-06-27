تفاصيل حادث تسرب الغاز فِيْ العقبة، الحدث المأساوي الذي أودى بحياة العشرات من العمال والمواطنين حتى الآن. أدى هذا الحادث غير العادي إلى خسائر فادحة فِيْ الأرواح والمعدات، خاصة وأن العديد من الأشخاص فِيْ المنطقة لا يعرفون كيفِيْة التعامل مع المواد الخطرة مثل ما هُو الحادث هذا الصدد.

تفاصيل حادث تسرب الغاز فِيْ العقبة

أدى سقوط خزان مليء بالغاز المسال المضغوط إلى تسرب مواد سامة من الصهريج الذي تضرر وقت سقوطه أثناء عملية التفريغ من سفِيْنة فِيْ ميناء العقبة جنوبي الأردن. وأعلن المسؤول الأردني ظهر اليوم الاثنين 27 حزيران 2022، عن وجود شهداء وجرحى وبدوره الممثل الرسمي لمديرية الأمن العام فِيْ العقبة.

سبب حادث تسرب الغاز فِيْ العقبة

أعلنت الحكومة الأردنية فور وقوع الحادث عن تشكيل لجنة تحقيق متخصصة للتحقيق فِيْ قضية سقوط خزان الغاز السام والوقوف على ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتخلف إن وجدت.، وإلى الإطار ذي الصلة، السيد.

اعلان من مديرية السلامة العامة عن حادث تسرب الغاز فِيْ العقبة

أصدر عامر السرطاوي المتحدث باسم مديرية الأمن الأردني بيانا رسميا ظهر اليوم أوضح فِيْه سقوط خزان مليء بالغازات السامة أثناء عملية تفريغ حمولة ميناء العقبة الجنوبي. من السفِيْنة وقت الهبوط فِيْ مؤخرة الشاحنة التي من المفترض أن تنقلها إلى وجهتها. جديد ؛ كَمْا تسبب فِيْ تسرب مواد سامة إلى مكان الحادث وإلحاق أضرار جسيمة بالأرواح، وأكد أن المختصين وفرق الإنقاذ المتخصصة فِيْ المواد الخطرة التابعة لإدارة الدفاع المدني ما زالوا يتعاملون مع الحادث منذ اللحظات الأولى لوقوعه.

اسماء القتلى فِيْ حادث العقبة اليوم

ولم يتم الإعلان عن أرقام دقيقة حتى الآن لوفِيْات تسرب الغاز فِيْ العقبة اليوم، لكن مصادر رسمية أكدت ارتفاع عدد القتلى إلى 13، مع ارتفاع عدد القتلى إلى نحو 251، بحسب مدير دائرة صحة العقبة.، الذي أكد أن المستشفِيْات فِيْ منطقة العقبة اكتظت بالاختناق نتيجة استنشاق مواد سامة، مما أجبر دائرة الصحة على إنشاء مستشفى متكامل فِيْ الموقع، مشيرًا إلى أنه لحسن الحظ ليس مكانًا مكتظًا بالسكان.

لذا؛ فِيْ ضوء معرفتنا بأسماء القتلى فِيْ حادث ميناء العقبة اليوم، نختتم مقالنا المتنوع بعنوان تفاصيل تسرب الغاز فِيْ العقبة، والذي تحدثنا فِيْه عن قرارات حكومية طارئة بخصوص الحادث و مضمون بيان مديرية الأمن العام الأردني الذي أوضح أسباب الحادث وكيفِيْة تعامل الجهات المختصة معه.