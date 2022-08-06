تفاصيل حالتها الصحية .. المطربة شاهيناز في المستشفى

تفاصيل حالتها الصحية .. المطربة شاهيناز في، قام القائمون على الصفحة الرئيسية الفيس بوك الخاص بإدارة أعمال المغنية شاهيناز بنشر منشور يطلب فيه من متابعين المغنية شاهيناز الدعاء لها بالشفاء، حيث انه اوضح أن الفنانة شاهيناز تمر بوعكة صحية، أما عن نوع المرض فلم يتم التصريح به، مما أدى لاثارة قلق المتابعين على الفنانة، وقامو بمناسبة القائمين على ادرة لصفحة باخبارهم تفاصيل عن مرضها وحالتها ليتني الاطمئنان عليها، أما بالنسبة لرد القائمين على إدارة الصفحة فقد رفضو بالادلاء عن أي معلومات وتفاصيل عن المغنية شاهيناز وطبيعة مرضها.

ما هو مرض شاهيناز ويكيبيديا

عقب تخرج الفنانة شاهيناز من المعهد الموسيقي اتجهت إلى الغناء في الحفلات الكبرى والفنادق واستمرت الفنانة شاهيناز في الغناء لمدة حوالي أربعة سنوات، وفي صباح يوم الجمعة تعرضت المطربة شاهيناز لأزمة مرضية مفاجئة للمرة الثانية في أقل من ثلاثين يوم، وقد تم نقلها إلى المستشفى على أثر هذه النوبة المرضية، وتم نقل الفنانة شاهيناز إلى إحدى المستشفيات الموجودة في القاهرة، ثم قام زوجها بالإعلان انه قد تعرضت زوجته الفنانة شاهيناز إلى وعكة صحية مفاجئة وقال أيضا الفنان آدم حسين عبر صفحته الشخصية على م قع التواصل الاجتماعي فيس بوك (الحمد لله على كل شيء للمرة التانية في نفس الشهر، تعب وألم ومستشفى وتحاليل ومحاليل، ربنا يشفيكي يا رب دعواتكم لشاهيناز من فضلكم)

محطات في حياة شاهيناز

بدأت الفنانة شاهيناز في الظهور على الساحة الفنية في علم الفين وواحد ميلادي عندما شاركت في برنامج المواهب الغنائية ستار ميكر وقدمتوفيه اغنية قولي قولي وحققت الفنانة شاهيناز نجاحا باهرا بعد تقديمها لهذه الأغنية، حيث ان الفنانة شاهيناز تسببت بجدل كبير وواضح في الساحة الفنية عقب ظهورها على مدار عشرين عاما، حيث انها تعرضت في احدى المرات إلى موجة كبيرة من الانتقادات وكان ذلك عندما اختفت فجأة لعدة مرات ثم عادت للغناء مرة أخرى وارتدت الحجاب بعدما خلعته.

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