تفاصيل “خطاب” الهلال إلَّى مركز التحكيم الرياضي.. قضية كنو تشتعل

كشف الإعلامي الرياضي عبدالله الحنيان، تفاصيل “كلمة” نادي الهلال أمام مركز التحكيم الرياضي، فِيْ قضية النجم الدولي محمد كانو، المتوسط ​​الميداني لفريق كرة القدم الأول.

وجّه الهلال خلال الساعات الماضية كتاباً رسمياً للتحكيم “بإجراءات مؤقتة”. من أجل رفع العقوبة عَنّْ حرمان فريق كرة القدم الأول من العقود “مؤقتًا”، حتى صدور حكَمْ نهائي، فِيْ قضية كنو.

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وأعلنت غرفة تسوية المنازعات فِيْ وقت سابق، حرمان الزعيم من عقود “فترتي تسجيل”. عَنّْ تجديد عقد كنو رغم التوقيع مع نادي النصر بعد دخوله الفترة المجانية.

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وأوضح الهنيان، عبر حسابه على موقع المدونات الصغيرة “تويتر”، أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل طلبت “إجراءات مؤقتة” فِيْ الرسالة الجديدة ؛ هناك حاجة ملحة لاتخاذ قرار فِيْ هذا الصدد، بسبب حرصها على تسجيل صفقات جديدة.

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وأشار الصحفِيْ الرياضي إلَّى أن مركز التحكيم الرياضي برر رفضه السابق لطلب تعليق عقوبة الهلال. لا ضرر.

وأكد عبدالله الهنيان أن إدارة الهلال فِيْ رسالتها الجديدة أكدت وقوع الضرر فِيْ ظل فتح بوابات التسجيل وحاجة النادي لتسجيل لاعبين جدد. للمنافسة محلياً وخارجياً فِيْ موسم 2022-2023.