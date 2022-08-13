تفاصيل خطة بايدن للمناخ والصحة.. أكبر استثمار فِيْ تاريخ أمريكا

تتضمن خطة الاستثمار الهائلة للرئيس الأمريكي جو بايدن التي أقرها الكونجرس تخصيص مليارات الدولارات لمشاريع الطاقة النظيفة.

ويشمل أيضًا خفض تكاليف الأدوية التي تستلزم وصفة طبية وفرض ضرائب جديدة على الشركات.

فِيْ تصويت نهائي ليلة الجمعة، وافق الكونجرس الأمريكي على خطة جو بايدن الهائلة للمناخ والصحة.

الذي من المفترض أن يضع البلاد على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها من حيث الحد من غازات الاحتباس الحراري، لا تزال بحاجة إلَّى توقيع بايدن ليصبح قانونًا.

اليوم انتصر الشعب الأمريكي.

كتب بايدن “اليوم انتصر الشعب الأمريكي”، مضيفًا أنه مع هذه الخطة، “ستشهد العائلات انخفاضًا فِيْ تكاليف الأدوية والرعاية الصحية والطاقة”.

فِيْ المقابل، يعتبر المعسكر الجمهُوري أن هذا النص يؤدي إلَّى نفقات عامة غير ضرورية، وقد دعا الرئيس السابق دونالد ترامب، من خلال Truth Social، جميع الجمهُوريين إلَّى الوقوف ضد الخطة.

كَمْا يهدف المشروع إلَّى تعزيز حماية الغابات فِيْ مواجهة الحرائق الشديدة التي تعصف بالغرب الأمريكي والتي يُعزى نموها إلَّى ظاهرة الاحتباس الحراري.

نظرة عامة مفصلة على النقاط فِيْ الخطة التي مثلت انتصارًا سياسيًا لبايدن قبل الانتخابات النصفِيْة الحاسمة.

وقال بايدن إنه سيوقع عليه ليصبح قانونًا الأسبوع المقبل.

370 مليار دولار للطاقة النظيفة والمناخ.

التشريع هُو أكبر استثمار فِيْ تاريخ الولايات المتحدة فِيْ مكافحة تغير المناخ.

سيتم منح منتجي ومستهلكي الطاقة النووية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية إعفاءات ضريبية.

يمثل هذا ائتمانات ضريبية تصل إلَّى 7500 دولار لكل أمريكي يشتري سيارة كهربائية. سيتم دعم أي شخص يختار تركيب الألواح الشمسية على أسطحه من خلال تغطية 30 بالمائة من التكلفة.

كَمْا سيتم تخصيص حوالي 60 مليار دولار للصناعات المتعلقة بالطاقة النظيفة، من توربينات الرياح إلَّى معالجة المعادن المستخدمة فِيْ بطاريات السيارات الكهربائية.

سيخصص المبلغ نفسه أيضًا للبرامج التي تهدف إلَّى المساعدة فِيْ زيادة الاستثمارات فِيْ المجتمعات الفقيرة، لا سيما من خلال تقديم المساعدة فِيْ تجديد المنازل لتحسين كفاءة الطاقة والوصول إلَّى وسائل نقل أقل تلويثًا.

سيتم تخصيص استثمارات ضخمة للحد من احتمالية اندلاع حرائق الغابات وحماية المناطق الساحلية من عوامل التآكل التي تسببها الأعاصير المدمرة.

تهدف الخطة إلَّى مساعدة الولايات المتحدة على تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 40 فِيْ المائة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2005.

64 مليار دولار للرعاية الصحية

ثاني أهم جانب فِيْ التشريع هُو المساعدة فِيْ الحد من عدم المساواة فِيْ الحصول على الرعاية الصحية فِيْ جميع أنحاء الولايات المتحدة، لا سيما من خلال التحكَمْ فِيْ الأسعار المرتفعة للغاية للأدوية الموصوفة.

بموجب الخطة الجديدة، سيتم السماح لـ Medicare (خطة التأمين الصحي الوطنية للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر أو ذوي الدخل المنخفض) بالتفاوض على أسعار بعض الأدوية مباشرة مع كبرى الشركات المصنعة لأول مرة، والتي من المحتمل أن تؤدي إلَّى صفقات أفضل المرضى.

تنص الخطة على أنه سيتعين على شركات الأدوية تقديم حسومات على بعض الأدوية إذا ارتفعت الأسعار بشكل أسرع من مستويات التضخم المرتفعة فِيْ الولايات المتحدة.

كَمْا أنه يوسع المزايا التي يغطيها “قانون الرعاية الميسرة” المعروف باسم “Obamacare” حتى عام 2025.

حد أدنى لضريبة الشركات 15٪

بالإضافة إلَّى هذه الاستثمارات الضخمة، يسعى ما يسمى بـ “قانون خفض التضخم” إلَّى تقليص العجز الفِيْدرالي من خلال اعتماد معدل ضريبة الشركات الأدنى بنسبة 15 فِيْ المائة لجميع الشركات التي تزيد أرباحها عَنّْ مليار دولار.

تهدف الضريبة الجديدة إلَّى منع بعض الشركات الكبيرة من استخدام الملاذات الضريبية لدفع أقل بكثير مما تدين به نظريًا.

وتشير التقديرات إلَّى أن هذا الإجراء يمكن أن يدر أكثر من 258 مليار دولار من عائدات الضرائب لخزينة الدولة على مدى السنوات العشر المقبلة.