‏تفاصيل خطوبة ولي عهد الأردن على السعودية «رجوة آل سيف»، يبحث العديد من الأشخاص في العالم العربي عن تفاصيل الخطوبة التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة الماضية عن خطوبة ولي عهد الأردن على أميرة من المملكة العربية السعودية، ومان هذا الخبر قد تصدر عناوين محركات البحث صباحا في الأخبار، حيث ظهرت العديد من الصور تثبت صحة الخطوبة، وسنتابع في هذا المقال التعرف على ‏تفاصيل خطوبة ولي عهد الأردن على السعودية «رجوة آل سيف».

خطوبة ولي العهد الأردني

ذكرت العديد من وسائل الإعلام في ساعات مبكرة من صباح هذا اليوم الخميس الموافق الثامن عشر من شهر أغسطس أن الملك عبدالله الله الثاني وزوجته الملكة رانيا قد عملا على إتمام خطوبة ابنهم البكر على الأنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز أل سيف، وذلك بعد أن تم الإتفاق على كافة التفاصيل فيما بينهم، و سنشاهد تفاصيل الخطوبة خلال الأيام القادمة في إطار ملكي رسمي.

قراءة الفاتحة في منزل العروس

أضاف المصدر الموثوق الذي نقل خبر الخطوبة أن قراءة الفاتحة الرسمية التي تمت بين ولي عهد الأردن والأسنة الأميرة رجوة، قد جرت وفق النظام والعادات والتقاليد وفي إطار ضيق، حيث كانت قراءة الفاتحة في منزل العروسة بحضور الأمير الحسن بن طلال والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والعديد من أسرة سيف الملكية في المملكة العربية السعودية.

‏تفاصيل خطوبة ولي عهد الأردن على السعودية «رجوة آل سيف»

وقد انهالت التهاني والتبريكات لأسرة الملك عبدالله الثاني في تفاصيل الخطوبة، حيث هنأ العديد من الأشخاص والملوك كل من العائلتين بمناسبة إتمام الخطوبة التي جرت في صباح هذا اليوم، وقد تمنوا لهما حياة أسرية مليئة بالنعيم، ويذكر أن رجوة من مواليد المملكة العربية السعودية، وتبلغ من العمر في الوقت الحالي ما يقرب من 28 عام، حيث أنها ولدت في العام 1994، وقد تم خطبتها على ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية.

بهذا نصل بكم إلى ختام مقالنا الخاص والذي حمل عنوان ‏تفاصيل خطوبة ولي عهد الأردن على السعودية «رجوة آل سيف».