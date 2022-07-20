انتشرت أنباء عَنّْ خلاف بين الممثلتين المصريات ياسمين صبري وغادة عبد الرازق تدور تفاصيله حول مسلسل بعَنّْوان “دنيا” كان من المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2023.

وفِيْ تفاصيل الواقعة، رشحت ياسمين صبري وغادة عبد الرازق دور البطولة فِيْ مسلسل بعَنّْوان “دنيا” توقف تصويره فجأة ؛ بعد أن رفض صبري التمثيل إلَّى جانب عبد الرزاق، بعد أن تم اختيار الأخير للمشاركة فِيْ بطولة العمال من قبل شركة الإنتاج.

كانت ياسمين تستعد لاستضافة المسلسل من إخراج أحمد صالح وكاتب السيناريو أمجد سري، لكنها فوجئت بترشيح غادة للبطولة ؛ ورفضت ذلك رفضا قاطعا وطالبت باستبعادها من العمل رغم موافقتها على المشاركة فِيْه.

كَمْا كشفت ياسمين للمنتجة مها سليم، أنها تريد أن تكون الوحيدة فِيْ البطولة العمالية بعد غيابها عَنّْ المنافسة فِيْ الماراثون الرمضاني الماضي، لكنها تفاجأت بتوقف المنتج عَنّْ تصوير المسلسل بشكل نهائي.

فِيْ المقابل، لم تعلق غادة على الأخبار المتداولة، ولم يتم الكشف عَنّْ مصير المسلسل بعد.

وفِيْ سياق آخر اعتذرت ياسمين صبري عَنّْ مشاركتها فِيْ مسلسل “شادر”. لرغبته فِيْ العودة بسيناريو قوي بعد عامين من الغياب عَنّْ الدراما.

وكانت صبري قد اعتذرت فِيْ اللحظات الأخيرة من بداية تصوير المسرحية، حيث كان من المقرر أن تقدم لأول مرة شخصية فتاة مشهُورة ؛ وتدور أحداث المسرحية فِيْ إطار دراما شعبية داخل شادور سمك، حيث يتم سرد الحلقات الشهِيْرة لبيع الأسماك والمزادات اليومية وقصص الصيادين الذين يأتون إلَّى الشادور كل يوم.

هذا المسلسل كان سيعيد ياسمين صبري إلَّى الدراما بعد عامين من الغياب. قدم آخر أعماله “فرصة ثانية” فِيْ شهر رمضان 2022.

من جهته، نفى مدير العمل سامح عبد العزيز، ما قيل عَنّْ اعتذار ياسمين عَنّْ سوء سيناريو المسلسل، لكنه أكد الاستغناء عَنّْ الفنانة المصرية ؛ لعدم ملاءمته للشخصية التي يلعب دور البطولة فِيْها، وعدم ملاءمتها لعرضها ؛ لذلك، قرر عدم التعاون معها.

مسلسل شادر تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبد العزيز، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.