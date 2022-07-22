تفاصيل ديو غنائي يجمع أحمد سعد وفنان تونسي بواسطة أحمد زعيم

يستعد المطرب المصري أحمد سعد لتجربة جديدة فِيْ الغناء بأسلوب “الثنائي”، بالتعاون مع فنان تونسي، للفنان أحمد زعيم. استغرق العمل قرابة عام ونصف بسبب تأخر التصوير بين أبوظبي ومصر. .

وأكد أحمد زعيم، فِيْ تصريحات خاصة لـ “العرب اليوم”، أن الأغنية تحمل عَنّْوان “تخمين”، وأشار إلَّى أن تصوير باقي كواليس الفِيْديو كليب فِيْ مدينة الإنتاج الإعلامي قد اكتمل مؤخرًا، وأنه سيصدر فِيْ الفترة القادمة، لأن المقطع ينتمي إلَّى نوع موسيقى الفلامنكو. .

وأوضح أحمد زعيم أنه كان يخطط أن تكون هذه الأغنية هِيْ الأغنية الوحيدة، لكن الموزع الموسيقي توما عرض عليه أن يغني ديو ليكون أقوى، ومن خلال الموقع الرسميك استقر أحمد سعد، حيث عرضوا عليه الأغنية ووافق فِيْما بعد. معربا عَنّْ إعجابه بها.

وأشار “زعيم” إلَّى أن توما وشركة الإنتاج أرادا أن يكون جمهُور الأغنية خارج مصر وخارج الحدود أيضًا، لذلك تم اختيار جمهُور شمال إفريقيا كهدف، ووقع الاختيار على مغنية تونسية. يتابع مروان نوردو “قلنا أن جمهُور شمال إفريقيا والمشروع بدآ بالتوسع، والآن تم حله. ستكون من أولى الأغاني التي ستصدر قريبًا”.

وبعد أحمد زعيم يخطط للتعاون مرة أخرى مع عمرو دياب، بعد النجاح الكبير لأغنية “وزير السعادة” التي صدرت مؤخرًا بثلاث أغنيات جديدة عبر “ميغا ميكس” فِيْ تجربة هِيْ الأولى من نوعها. النوع. مشيرا إلَّى أنه يأمل فِيْ أن يحظى التعاون الجديد بقبول شعبي.

كان عمرو دياب قد أشعل النار فِيْ منصات التواصل الاجتماعي بعد تعاونه مع أحمد زعيم وأيمن بهجت قمر ومحمد يحيى وعادل حقي فِيْ خطوة جديدة من خلال إطلاق 3 أغنيات دفعة واحدة “ميغا ميكس” فِيْديو كليب مكون من 3 أغان كان تم إصداره من خلال تطبيق أنغامي. وجاءت الأغنيات بعَنّْوان “حلوة بيبول و W و W وزيرة السعادة”.

وتزامنت الأغاني الثلاث مع مناسبة عيد الأضحى الذي اعتبره الجمهُور وليمة هضبة خاصة لهم، حيث جاءت أغنية “ناس حلوة” من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي.، وأغنية “ب، ح، ب” و ك “، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع عادل حقي، وأغنية” وزير السعادة “من كلمات هاني رجب، ألحان. احمد زعيم.