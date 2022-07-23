تفاصيل رسالة طارق حامد للاعبي الزمالك في لقاء الوداع

طارق حامد

حرص طارق حامد لاعب وسط الزمالك على توديع زملائه قبل رحيله الرسمي والانضمام إلى صفوف اتحاد جدة السعودي في الميركاتو الصيف الحالي.

وقال حامد متحدثًا لزملائه في الفريق “أهنئكم على البطولة، وأردت أن أكون معكم لمساعدتك، لكن الأمور لم تسر كما كان متوقعًا”.

وأوضح “هناك بعض الأشياء غير الواضحة وسأوضحها في وقت آخر، عندما تكون هناك مشكلة من المهم ليس فقط النظر إلى الذات ولكن إلى الفريق ككل، لم أرغب في التحدث بذلك. حتى لا يصرف انتباه الفريق “.

وتابع “الدوري الاسباني بطولة ليست سهلة ولا صعبة. اذا تعاملت مع كل مباراة فقط لتفوز بها مثلما فعلنا الموسم الماضي وفزنا ببطولة في ظروف استثنائية لكن اذا تعاملت معها تضمن الدوري. من الآن فصاعدًا، ستفقده في النهاية “.

وأضاف “لقد فزت بلقب الآن في ظروف استثنائية، وإذا فزت بالدوري ستكون معجزة وليست إنجازًا”.

وختم قائلاً “لم أستطع مساعدتهم في ظروف خارجة عن إرادتي، لكن الله يعلم أنني لم أهرب أو أتظاهر بأذيتي طيلة حياتي. مكثت هناك لمدة سبع أو ثماني سنوات. لقد بذلت كل ما لدي”. كان داخل وخارج الميدان وساعد كل الناس “.