تفاصيل رقم واتساب عبد العزيز بن فهد لطلب مساعدة مالية كيفية التقديم على المساعدات العينية

جاء رقم الواتس الخاص بـ عبدالعزيز بن فهد لطلب المساعدة المالية التي يبحث عنها الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية ، بعد أن تلقى قسم كبير منهم مساعدات متنوعة من المؤسسة. الطريقة الصحيحة للمساعدة وهذا ما سوف نشرحه من خلال هذا التقرير.

يبحث الكثير من المواطنين في كل مكان في المملكة العربية السعودية عن واحدة من أهم الخدمات في المملكة العربية السعودية والتي تكون من خلال المساعدات المالية من الأمير عبد العزيز ، ويريد جميع المواطنين معرفة التفاصيل حول رقم WhatsApp الخاص بالأمير للتواصل حول المساعدات المالية. وشرح لكم كافة التفاصيل المتعلقة بتلك الخدمة من خلال التقرير.

شروط الحصول على المساعدة المالية من الأمير عبدالعزيز بن فهد

قبل أن نتعرف على رقم الواتس آب الخاص بعبد العزيز بن فهد لطلب المساعدة المالية ، تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الخيرية لمالكها الأمير عبد العزيز بن فهد قد وضعت بعض الشروط التي يجب على المتقدمين استيفائها لطلب المساعدة من المؤسسة وهي كالآتي:

يجب أن يكون المتقدمون سعوديين.

المستندات والوثائق اللازمة لإثبات أن المواطن بحاجة إلى المساعدة.

يجب تقديم طلبات المساعدة كتابة.

إرفاق مستندات التقديم.

تقديم طلب للمؤسسة.

رقم الواتس اب عبدالعزيز بن فهد لطلب المساعدة المالية

طورت مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية عدة طرق للتواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد منها رقم الواتس آب الخاص بعبد العزيز بن فهد لطلب المساعدة المالية ، فقم بإرسال طلبك عبر “مؤسسة الملك عبد العزيز بن فهد الخيرية” بإحدى الطرق التالية:

اتصل بهذا الرقم من “داخل السعودية”: “485212658966”.

أرقام من خارج المملكة العربية السعودية: “920030003”.

هذا الرقم من رقم WhatsApp “خارج السعودية”: “8006000000”.

استمارة طلب مساعدة مالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية

يجب كتابة النموذج المحدد لطلب المساعدة من مؤسسة الملك عبد العزيز بن فهد الخيرية على النحو التالي:

يجب كتابة النموذج المحدد لطلب المساعدة من مؤسسة الملك عبد العزيز بن فهد الخيرية على النحو التالي: يجب أن يبدأ الطلب بعبارة: “بسم الله الرحمن الرحيم”.

ثم تحية للأمير “صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد حفظك الله”.

دعاء للأمير ووالده الملك فهد رحمه الله.

تحديد نوع المساعدة المطلوبة سواء كانت مالية أو علاجية أو عينية.

اشرح ما الذي يدفع المواطنين لطلب المساعدة.

إغلاق الطلب بخاتمة توضح اسم مقدم الطلب وعنوانه ورقم هاتفه المحمول للتواصل والرد على الطلب المقدم سواء تم الموافقة عليه أو رفضه.

مؤسسة الملك فهد الخيرية

تقدم مؤسسة الملك فهد الخيرية العديد من المشاريع والأعمال الخيرية منها: